ZAHRANIČNÍ TISK: Austrálie řeší sportovní skandál a Uganda se stává vzorem v přijímání uprchlíků

V Austrálii se znovu propírají podvody v kriketu, Jihoafrický starosta se chce radikálně vložit do boje proti kriminalitě a New York Times dává Ugandu za příklad v přijímání uprchlíků. A co dalšího přinesly titulní strany dnešních světových novin?

New York Times

Titulní strana New York Times rozebírá zásadní rozdíl mezi chováním nejbohatších států světa Ugandou. Zatím co Spojené státy v čele s Donaldem Trumpem odmítají na své území pouštět davy migrantů, Uganda je naopak vítá. Lidé, kteří v této zemi požádají o pomoc, dostanou pozemek, kde si mohou postavit dům a začít farmařit. Podle New York Times hostí Uganda v současnosti na 1,25 milionu uprchlíků, což je podle OSN téměř nejvíc na světě.

The Australian

Australský tisk znovu otevírá sportovní skandál. Koncem března dostali tři australští kriketisté několikaměsíční distanc za nedovolenou úpravu míčku. Ti se do problémů dostali po té, co televizní kamery zaznamenaly pálkaře Bancrofta, jak smirkovým papírem brousí míček. Právě tím mohl změnit jeho vlastnosti. Nyní se za hříšníky postavili sportovní legendy s tím, podvod těchto několika sportovců je jen vrchol ledovce a že by neměli být trestáni za systémová pochybení sportovního svazu Cricket Australia.

Frankfurter Allgemeine

Německý deník analyzuje situaci kolem Angely Merkelové. Ta se po zemských volbách v Hesensku rozhodla nepokračovat ve vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU), pozici kancléřky ale hodlá hájit až do příštích voleb, tedy do roku 2021. Kdo Merkelovou ve funkci předsedkyně nahradí, zatím není jasné, ani sama kancléřka nikomu z možných nástupců podporu nevyjádřila. V úvahu nyní připadá hned několik jmen, mezi nimi například ministr zdravotnictví Jen Spahn nebo generální tajemnice strany Annegret Krampová-Karrenbauerová.

The Star

Jihoafrický plátek na titulní straně řeší slova starosty Johannesburgu. Ten se na základě nově vydaných policejních statistik rozhodl bojovat za vybodování městské věznice a větší pravomoci měst a obcí v souvislosti v trestním stíhání, to je současnosti jen v rukou národních úřadů. Podle policie bez trestu vyvázne až 90 procent pachatelů, což je podle starosty tristní.

Daily Telegraph