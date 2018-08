ZAHRANIČNÍ TISK: Boje o „falešné“ mléko, Trumpova dohoda s Mexikem a vliv dovolené na zdraví

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Německý deník na své titulní straně řeší dohodu prezidenta USA Donalda Trumpa s Mexikem. Spojené státy se svým jižním sousedem dojednaly v rámci Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) nové podmínky pro vzájemný obchod, který se týká hlavně automobilového průmyslu. Kanada, která je také součástí NAFTA, ale s USA zatím žádnou dohodu neuzavřela a nyní zůstává podle deníku pod tlakem. Což potvrdil i samotný Trump, podle kterého by absence třístranné dohody znamenala uvalení cel na auta vyrobená v Kanadě.

autor: Frankfurter Allgemeine Zeitung/en.kiosko.net

The Times

Delší dovolená vám zajistí delší život – to tvrdí na titulní straně britský deník The Times. Podle něj výsledky studie ukazují, že minimálně třítýdenní dovolená má blahodárný vliv na naše zdraví. Lékaři by podle ní měli volno „ordinovat“ především lidem se srdečním onemocněním, kteří se potýkají se stresem. Z 40 let trvajícího výzkumu totiž vyplývá, že lidé, kteří si během roku vybírali méně než tři týdny dovolené, byli vystavení o 37 % větší pravděpodobnosti předčasného úmrtí.

autor: The Times/en.kiosko.net

The Star

Titulní strana bulvárního plátku The Star se věnuje boji potravinářského průmyslu proti rostlinným náhražkám mléka. Podle výrobců „běžného“ mléka, které je živočišného původu, nemá být skupina výrobků vyráběná ze sóji, mandlí nebo například rýže vydávaná za mléko. „Mléko produkují savci, rostliny nikoli,“ řekl deníku prezident americké federace producentů mléka Jim Mulhern. Federace se přitom odvolává na několik historických případů, kdy například zákonodárci zakázali nazývat rostlinné tuky máslem a výrobky bez mléčných kultur jogurtem.

autor: The Star/en.kiosko.net

The Guardian

Britský The Guardian se věnuje jednomu z příběhů, které se množí kolem takzvané „generace Windrush“. Ta se na popud britské vlády usadila na ostrovech v 50. až 70. letech minulého století. Nyní ale čelí nekompromisním deportacím. Jedním z těch, kteří se nemohli do země, kde vyrostli, vrátit je i Jamajčan Vernon Vanriel, bývalý boxer, který v dobách své největší slávy zápasil i ve slavné Royal Albert Hall.

autor: The Guardian/en.kiosko.net

Metro

Útok na dva policisty řeší titulka britského deníku Metro. Muži zákona se po spuštění alarmu na jedné z londýnských poboček McDonaldu vydali na místo. Při zatýkání podezřelého je ale napadl dav, který zatýkání přihlížel. „Jedná se o nepřijatelný incident. Je nepřípustné, aby dva policisté při výkonu své práce odolávali útokům jiných osob,“ řekl deníku velitel Steve Johnson.