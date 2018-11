ZAHRANIČNÍ TISK: Britové přestávají jíst maso a íránskou ekonomiku zachraňuje zemědělský export

The Guardian

Jeden z osmi Britů jsou vegetariáni nebo vegani, ukazuje nová studie publikovaná v magazínu Waitrose, na kterou se odkazuje britský deník The Guardian. Třetina Britů údajně vynechává maso na jídelníčku nejen kvůli ochraně zvířat, ale stále víc také kvůli globálnímu oteplování. Vědci totiž poukazují na to, že chovem zvířat se produkují vysoké objemy CO2, což má negativní dopady na životní prostředí. Zpráva Waitrose se odkazuje na šetření mezi britskými supermarkety, které zaznamenávají stále menší prodej masa a masových výrobků.

Kauza kolem vraždy novináře Džamála Chášakdžího na saúdskoarabské ambasádě v Turecku, která otřásá vztahy mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií, promlouvá i do války v Jemenu. USA a Velká Británie, které jsou pro Saúdy největšími dodavateli zbraní, totiž podle New York Times zintenzivňují tlak na uzavření příměří v Jemenu, který je kvůli krvavému konfliktu zasažen největší humanitární katastrofou na světě. K zastavení války vyzývají jak ministr zahraničí USA Mike Pompeo, tak jeho britský protějšek Jeremy Hunt nebo americký ministr obrany Jim Mattis. Jak píše NY Times, jejich výzvy přicházejí právě v návaznosti na ochlazení vztahů se Saúdskou Arábií vyvolaném nedávnou vraždou novináře.

Íránský export zemědělských produktů zaznamenává výrazný nárůst – v první polovině současného fiskálního roku vzrostl o 30 procent. Pro list Iran Daily to řekl člen tamního parlamentního zemědělského výboru Džalal Mahmoudzadeh, podle kterého je současný vývoj důsledkem vysokých cen cizích měn. Íránská měna riál totiž v posledních měsících ztratila víc než polovinu své hodnoty vůči dolaru – kolaps měny zsílil poté, co se Spojené státy rozhodly stáhnout z íránské jaderné dohody. Díky tomu je ale vývoz zemědělských produktů lukrativní. „Jediné odvětví, které je pro tuto zemi výnosné, jsou zemědělské produkty,“ řekl pro Iran Daily. „Vysoké ceny cizích měn jsou pro náš zemědělský sektor příležitostí,“ dodal.

Boj o nástupnictví po Angele Merkelové se v Německu naplno rozbíhá a hlavní kandidáti na post šéfa Křesťanskodemokratické unie (CDU) už prezentují své představy, kam by se strana měla posunout. Podle bývalého šéfa poslanců CDU/CSU Friedricha Merze, který z politiky před deseti lety odešel, musí CDU získat jasnou značku. Strana podle něj potřebuje obnovu, ale ne převrat, píše německý deník Tagesspiegel. Jako největší výzvy Merz vidí migraci, změnu klimatu, globalizaci nebo digitalizaci. Otázku migrace vidí jako největší výzvu také jeho sok a současný ministr zdravotnictví Jens Spahn, podle kterého je migrace hlavním důvodem, proč jeho strana ztratila důvěru voličů. Naopak premiér Severního Porýní-Vestfálska ve středu sdělil veřejnosti, že na post předsedy CDU v prosinci kandidovat nebude. Trojici s největšími šancemi tak vedle Merze a Spahna doplňuje i bílý kůň Merkelové – generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová.

Britská policie by se měla víc zaměřit na vyšetřování případů vloupání nebo násilných trestných činů, spíš než na mužský sexismus, hvízdání na ženy v ulicích nebo na sexuální útoky, které se odehrály před mnoha lety a pachatelé jsou už dávno mrtví. Podle deníku The Times to během konference v Londýně prohlásila vysoce postavená policejní důstojnice Sara Thorntonová, která prý nepovažuje vyšetřování takovýchto činů za „špatnou věc“, „jednoduše ale nemůžou být prioritou pro službu, která je přetížená,“ dodala.