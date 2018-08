ZAHRANIČNÍ TISK: Čína chce posílit svůj vliv v Singapuru, do britských věznic se pašuje maso a zelenina

Čína se podle amerického deníku snaží přimět své občany v Singapuru, aby byli aktivnější v tamní politice. V německých věznicích řeší problém, co s mladistvými uprchlíky odsouzenými za krádeže. A do britských věznic se kromě mobilů a drog pašují také steaky a ryby.

The New York Times

The New York Timesautor: Kiosko.net

Americký deník upozorňuje na potenciální rizikovou situaci v Singapuru. 75 % zdejších obyvatel má čínské předky a jejich vztah k původnímu domovu podle odborníků v poslední době výrazně posiluje. Přináší to obavy, že čínská vláda by mohla mít velký zájem o ovlivňování politické situace v Singapuru. Jak se ukázalo už v posledních měsících, Peking se snaží zapojit své občany do politiky v různých částech světa.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Allgemeine Zeitungautor: Kiosko.net

Německý tisk přináší zprávu o situaci ve věznicích pro mladistvé. Ty se v posledních letech vlivem uprchlické vlny plní také novými přistěhovalci. Nejčastěji bývají odsouzení za krádeže, především mobilních telefonů, a také za držení drog. Co se týče sexuálního násilí, tvoří v jejich celkových přečinech stejný poměr jako u původem německých vězňů. Pro sociální pracovníky ale znamenají především novou výzvu. S vězni totiž pracují tak, aby se po propuštění mohli vrátit pokud možno do normálního života. Mladí uprchlíci ale často nemají rodinu, ani trvalé bydliště a zabránit po propuštění jejich recidivě, je prý velmi náročné.

Tehran Times

Tehran Timesautor: Kiosko.net

Íránské Tehran Times informují o návštěvě šéfa severokorejské diplomacie Ri Yong Hoa, který se setkal se svým íránským protějškem Mohammadem Zarifem. Návštěva byla naplánována právě na den, kdy americký prezident Donald Trump obnovil sankce vůči zemi. Ministr zahraničí KLDR by se dnes měl setkat také s prezidentem Hassanem Rouhanim.

List se sankcím věnuje v několika článcích. Odborníci mimo jiné poznamenávají, že jejich obnovení dokázalo stmelit íránskou společnost.

Daily Telegraph

Daily Telegraphautor: Kiosko.net

Australský Daily Telegraph přináší zprávu o novém zdejším programu proti dětské kriminalitě. Jeho autorem je vrchní policejní komisař Nového Jižního Walesu Mick Fuller, který se osobně rozhodl do programu zapojit. Odborníci nejdříve vytipují v terénu děti a mladistvé, u kterých hrozí, že by mohly skončit na šikmé ploše. Každé z dětí pak dostane vlastního policejního mentora, který ho provede dospíváním a pomůže mu zajistit stálou práci. Program RISEUP podporuje finančně i řada nadnárodních firem, například Allianz nebo Macquarie Group.

The Times

The Timesautor: Kiosko.net

Britský list upozorňuje na novou praxi ve zdejších věznicích. Že se do cel z vnějšího světa pašují mobilní telefony a drogy, je už poměrně nepřekvapivá informace. Britští trestanci jsou ale údajně velmi nespokojení s kvalitou jídla v káznicích, a proto si platí za pašování chutnějších potravin. Ve věznici Thorn Cross v hrabství Cheshire jsou kromě kvality nespokojeni i s množstvím stravy a nejvíce se dovnitř pašují údajně steaky a čerstvé ryby. “V poslední době jsme zadrželi mobilní telefony, nabíječky, simkarty, ale také ryby, steaky, játra a čerstvou zeleninu. Jídlo bývá většinou ve formě hotovek ze supermarketu. Minulý týden jsme našli kabelu plnou masa, jater a vodky,” vysvětluje zaměstnanec věznice John Schonfield. Zároveň odmítá, že by vězeňská strava byla tak nekvalitní, že by bylo nutné jídlo dovnitř pašovat.