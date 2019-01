ZAHRANIČNÍ TISK: Čína zbrojí k míru a Coca-cola bojuje proti dětské obezitě, má to ale háček

The Times

Britské deníky se věnují jednání o brexitu a potížím současné vlády. Včera britští poslanci uložili kabinetu, aby do tří dnů předložil sněmovně plán toho co dělat, pokud nebude schválena smlouva o vystoupení země z Evropské unie. Sněmovna o něm má následně do sedmi dnů hlasovat.

Kabinet premiérky Theresy Mayové chtěl původně delší termín a stále doufá v to, že poslanci rozvodovou dohodu s EU schválí. The Times si přitom všímají toho, jak se v této souvislosti mění rozložení politických sil ve Velké Británii. Ve sněmovně dohromady hlasovala část vládních konzervativců a opozičních labouristů. Zároveň i premiérka Mayová podle britského deníku jedná s dalšími labouristy, aby si zajistila podporu své vlády, pokud proti ní vystoupí vlastní neposlušní poslanci. Vypadá to, jako by nyní už britští poslanci nebyli rozděleni podle jednotlivých stran, nýbrž podle toho, zda chtějí nebo nechtějí pád vlády, dohodu s EU, případně druhé referendum, které by udrželo Británii v unii.

South China Morning Post

Hongkongský list uvádí, že první v Číně vyrobená letadlová loď označovaná jako typ 001A (plavidlo ještě zatím nedostalo oficiálně jméno) je připravena k zařazení do čínského válečného námořnictva. Plavidlo prý absolvovalo všechny potřebné testy a oficiálně vstoupí do služby za několik měsíců. Jde o loď, která konstrukčně vychází z první čínské letadlové lodě, přestavěného bývalého sovětského letadlového křižníku Varjag.

K čínskému vojenskému námořnictvu se honkongský deník vrací i v komentáři, který je podepsán čínským studentem Oxfordské univerzity Brianem YS Wongem, který tvrdí, že poslední vyjádření vůdce čínských komunistů a zároveň čínského prezident Si Ťin-pchinga vyzývající čínskou lidovou armádu k boji, vlastně slouží míru. Stejně jako posilování čínského námořnictva.

Podle Wonga posilováním armády čínské vedení potlačuje domácí nacionalismus a vyhýbá se tím možnosti ozbrojeného střetu s protivníky. Zároveň tím prý ukazuje serióznost svých většinou mírových nabídek Tchaj-wanu a naznačuje prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi, aby se nesnažil střetnout s Čínou. K tomu je potřeba poznamenat, že deník South China Morning Post se dlouhodobě snaží být ke komunistické Číně kritický a zároveň ji chválit a neznepřátelit si její vládce. Patří ostatně do skupiny firmy Alibaba, která je sice soukromá, ale sídlí v Číně. Její šéf a majitel je členem tamní komunistické strany a firma se radí o svém rozvoji s komunistickými pohlaváry.

The Wall Street Journal

Pro americká média včetně novin The Wall Street Journal jsou zprávou číslo jedna jednání okolo schvalování amerického rozpočtu a ukončení dočasného „uzavření“ některých federálních institucí kvůli tomu, že bez schváleného rozpočtu nemají peníze. Zatím to vypadá, že prezident Donald Trump chce za každou cenu postavit svoji zeď na hranici s Mexikem, zatímco opozice mu to nechce povolit.

The Wall Street Journal ale také zaznamenal návštěvu amerického ministra zahraničí Mikea Pompea v Iráku a v Jordánsku. Pompeo tam byl ubezpečit spojence USA, že plánované stažení amerických vojáků ze Sýrie neznamená, že by se Washington na své spojence v oblasti zcela vykašlal. Deník se věnuje i džihádistům v Evropě a upozorňuje, že ji prý ohrožují islamističtí radikálové, kteří radikalizovali v evropských věznicích. Článek v listu to naznačuje, ale konkrétní statistiky či tvrzení více odborníků, kteří by rozsah tohoto nebezpečí upřesnili, nepřináší.

Financial Times

Ekonomické noviny Financial Times se kromě brexitu věnují také jednání o obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou. Současné rozhovory v Pekingu by měly velmi brzy skončit a Číňané i Američané jsou prý velmi optimističtí, pokud jde o dosažení dohody. List Financial Times ovšem pochybuje o tom, že dobrá vůle v tomto případě stačí. Zatímco Spojené státy a jejich prezident Donald Trump požadují širší přístup na čínský trh a rovnocenné podmínky pro svoje podniky tam, Peking se nehodlá vzdát kontroly své ekonomiky, což prý pokládá za zásadní pro ekonomický růst. Z toho plyne, že dohoda bude zřejmě jen o některých věcech a široká všezahrnující domluva je z důvodů zásadních filosofických a ekonomických rozporů nemožná. Prostě volný trh a komunismus tak nějak nejdou dohromady.

The Straits Times

V Singapuru sledují, kdo bude dalším vládcem Malajsie poté, co rezignoval dosavadní král. Deník The Straits Times píše, že volba nového krále nemusí být hladkou záležitostí. Krále, který má převážně ceremoniální pravomoci, volí v Malajsii, která je federací, devět monarchů tamních států. Doposud to fungovalo tak, že se postupně v této funkci monarchové střídali, a politiku přenechávali lidem voleným politikům. Jenže teď se zdá, že v dalších volbách krále plánovaných na 25. ledna nemusí zvítězit další sultán v pořadí. K moci – byť značně formální – by se mohl dostat sultán Johoru, který nesnáší současného premiéra Mahathira Mohameda. S tím by se pak mohl střetnout ve věci jmenování ministrů. Těžko odhadnout, jaký výsledek by měl takový střet pro celou Malajsii.

The New York Times

V Číně se Coca-cola a další společnosti vyrábějící nápoje a sladkosti podílejí na formování tamní zdravotnické politiky, píší americké noviny New York. Spolupracují s vládními úředníky a stojí prý i za kampaní, která má povzbudit čínské děti, aby každý den deset minut cvičily. Jde o kampaň proti rostoucí obezitě. V této ani v dalších kampaních se ale nezdůrazňuje, že je také třeba něco udělat s příjmem potravy, a že důležitou složkou zdravého životního stylu je i zdravá výživa a omezení různých nápojů, sušenek a tyčinek. Podle New York je to právě kvůli působení velkých potravinářských společností, které si samozřejmě nepřejí nijak omezit prodej svých produktů. Když se o podobný postup pokoušela Coca-cola v USA prostřednictvím zřejmě k tomu vytvořené neziskové organizace, narazila na odpor veřejnosti a tuto organizaci raději rozpustila, píše list.

Jerusalem Post

Rusko může chtít ovlivnit parlamentní volby v Izraeli, píše ve své analýze tamní deník Jerusalem Post. Spekuluje, že před tím nedávno varoval Nadav Argaman, šéf tamní vnitřní bezpečnostní služby Šin Bet. Jeho slova respektive jméno země, která má volby ovlivňovat, ovšem vymazala cenzura. Je to ale prý jasné, má jít o Rusko. Ovlivňování voleb v Izraeli přitom není nic nového, připomíná deník na příkladu voleb v roce 1996, jejichž výsledek se tehdy snažil ovlivnit Írán i Spojené státy. Teď ale není moc jasné, o co by mohlo jít Rusům. Podle deníku nebudou chtít získat vliv na nižších úrovních, než je ta premiérská, a oslabit Izrael. Aby se Kremlu lépe vojensky jednalo na Blízkém východě a neměl potenciálního protivníka. K tomu je nutno zdůraznit, že potenciálního, protože Moskva má se současným izraelským premiérem a jeho vládou výborné vztahy.