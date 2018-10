ZAHRANIČNÍ TISK: Íránský prezident nenechal na Saúdech nit suchou a indické Dillí se topí ve smogu

Al-Ahram

Káhirský list Al-Ahram zveřejnil rozhovor s Ranjou Hídajovou, šéfkou egyptského Programu OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT). Ta konstatuje, že její úřad pomohl statisícům Egypťanů k pitné vodě a pomáhá budovat moderní dopravní tepny. Chválí ale také vládní vizi Egypt 2030, která podle ní „pomůže z naší země vybudovat moderní, demokratickou a šťastnou společnost“. Což je velmi ambiciózní cíl v kraji, kde je ve vězení takřka každý politik, který nesouhlasí s všemocným prezidentem.

Iran Daily

Teheránský, anglicky psaný deník Iran Daily otevírá textem, který je vlastně přepsaným rozhovorem s prezidentem Hasanem Rúháním. A týká se tématu, které nejen Blízkým východem rezonuje už od počátku října – vraždy opozičního novináře Džamála Chášukdžího na saúdském konzulátu v tureckém Istanbulu. Volený lídr íránské teokratické republiky se domnívá, že i pro tuto akci museli mít Saúdové „americkou podporu“. Obecně nenechal na Saúdech nit suchou, což ale není překvapivé vzhledem k rivalitě obou států.

The Jerusalem Post

Čínský viceprezident Wang Čchi-šan přijel do Svaté země, kde se o jeho podporu ucházeli jak Izraelci, tak Palestinci. Píše o tom kromě jiných i silně pravicový deník The Jerusalem Post, podle jehož informací rudý funkcionář odpověděl všeobecnými frázemi. V tuto chvíli je rudá Čína na straně OSN, tedy odsuzuje přesun amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzalémě. A na rozdíl od českých politiků, kteří návštěvy Palestinské autonomie okázale sabotují, pekingský politik si čas na Araby našel.

Haaretz

Další izraelský, tentokrát levicově liberální Haaretz na první straně připomíná zprávu organizace ochránců lidských práv Human Rights Watch (HRW). Podle ní členové všech palestinských bezpečnostních složek zatýkají a mučí zadržené oponenty svých vlád. A to na obou palestinských územích. Jinými sovy: na Západním břehu jsou vystaveni nehumánnímu zacházení sympatizanti radikálního hnutí Hamás. V Pásmu Gazy naopak hamasisté mučí stoupence kabinetu z organizace Fatah. Palestinská samospráva, která vede Západní břeh Jordánu, i radikální Hamás, jenž vládne Pásmu Gazy, shodně obvinění odmítly a sdělily, že jsou připraveny případy údajného špatného zacházení vyšetřit.

Hindustan Times

Indický list Hindustan Times sice po svém komerčním zvyku „otevírá“ reklamou, na jeho stránkách se ale lze dočíst třeba o tom, že indické hlavní město (Nové) Dillí je zcela zahaleno smogem. Jde o nejhorší situaci za poslední čtyři měsíce i proto, že městu v tuto chvíli nepřeje příroda. Novináři přirovnávají situaci ve městě – velmi nekorektně – k „plynové komoře“. Pomalu se rozhoupávají i úřady, které chtějí od příštího roku v Dillí zakázat naftové generátory a zvažují i zastavení blízké tepelné elektrárny.