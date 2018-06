ZAHRANIČNÍ TISK: Izrael tlačí Brity skrze tajné dokumenty proti Íránu a na německém festivalu lidi útočili na policisty

The Times

autor: en.kiosko.net

Pondělní britské The Times informují o sílícím tlaku ze strany Izraele na Velkou Británii a další evropské státy, aby stejně jako USA vypověděly jadernou dohodu s Íránem. Izraelci kvůli tomu sdíleli tajné dokumenty, které mají dokázat odhodlání Teheránu vyrobit jadernou bombu. Jedním z klíčových bodů má být memorandum, které dává zodpovědnost za výrobu zbraní pomocí obohaceného uranu íránskému ministerstvu obrany. Složku má od ledna k dispozici izraelská zpravodajská služba Mossad.

Frankfurter Allgemeine

autor: en.kiosko.net

Německý list Frankfurter Allgemeine se věnuje útokům na policisty během hudebního festivalu v Darmstadtu. Proti strážcům zákona útočilo hned několik skupin, jejichž členové byli mnohdy značně opilí. Zranili 15 důstojníků. Policie zadržela 80 lidí. Zatím nic nenasvědčuje, že by se jednalo o koordinovaný útok. Vyšetřovatelé pracují spíše s verzí, že se k prvotnímu útoku ostatní přidávali „ze solidarity“.

The Guardian



autor: en.kiosko.net

Britské odbory přemýšlí, jak zastavit úbytek mladých členů. Vybraly si téma rozdílu mezi platy mladších a starších zaměstnanců. Ten za posledních dvacet let narostl zhruba o polovinu. Lidé, kterým ještě nebylo třicet let, berou zhruba o dvacet procent méně než jejich starší kolegové. Oslovit mladé chtějí odboráři pomocí mobilní aplikace, která má představovat novou atraktivnější cestu, kterou se tato generace může zapojit.

The Australian

autor: en.kiosko.net

Skoro milion litrů vody kontaminované chemickými látkami se loni ze základny Amberley, kterou využívá australské letectvo, použilo do kompostů pro veřejnost. Zprávu přináší list The Australian. Viníkem má být podle úřadů společnost NuGrow, která s kontaminovaným materiálem neoprávněně zacházela. Ve vodě byly perfluorované chemikálie, jež mohou způsobit rakovinu, snižovat imunitu nebo zhoršovat plodnost.

The Star

autor: en.kiosko.net

Jihoafrický The Star popisuje, jak některé developerské společnosti v Johannesburgu kradou vodu a elektřinu. Některé z nich měly podle úřadů stavět své budovy sloužící k ubytování studentů bez předchozího souhlasu vedení města. Jihoafrická republika má s vodou velké problémy. Například v Kapském městě nedávno odvrátili tzv. den 0, kdy by v metropoli klesla zásoba vody pod kritickou hladinu. Na obyvatele by v tom případě čekala mnohá omezení.