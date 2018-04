Zahraniční tisk: Kdo zabil maltskou novinářku, ještě namačkanější Číňané a zázračný lék na migrénu

Hlavní událost dneška je jasná: na Kubě převezme vládu po téměř šedesáti letech bratří Castrů nový prezident. Noviny ve světě se ale věnují i dalším událostem. Britský The Guardian popisuje podezření rodiny zavražděné maltské novináři, že pachatelé bombového atentátu jednali na objednávku vysoce postavené osoby. Číňané se podle deníku South China Morning Post musí připravit na ještě stísněnější budoucnost. Rozloha bytu v Hongkongu se totiž bude nadále zmenšovat. A v dnešním monitoringu se podíváme také do francouzských deníků.

The Guardian

The Guardian 18.4.2018autor: The Guardian, Kisko.net

Britský týdeník The Guardian se na své titulní straně ptá, kdo opravdu zabil Daphne Caruanu Galiziovou. Maltská novinářka, která psala o korupčních kauzách, zemřela po bombovém atentátu. Policie zatkla tři muže, kteří nyní čekají ve vězení na soud. Novinářčina rodina ale nevěří, že zločin končí u nich. Podle manžela Petera Caruana Galizii toho, kdo si vraždu objednal, může krýt i někdo navázaný na maltskou vládu. Politické zájmy podle něj blokují vyšetřování. Zadržená trojice podle něj pracovala na objednávku. „Moji synové a já nejsme přesvědčeni o tom, že naše vláda chce opravdu vypátrat, kdo je poslal. Bojí se, že tyto osoby jsou ve skutečnosti velmi blízké vládě. Proto možná nikdy nebudeme znát pravdu,“ popsal pro deník.

Le Monde

Le Monde 18.4.2018autor: Le Monde, Kisko,.net

Francouzský deník Le Monde na své titulní straně tvrdí, že „konec ropy“ je ještě daleko. Navzdory všem snahám o snížení emisí oxidu uhličitého podle novin spotřeba ropy poroste minimálně do roku 2040. Růst bude zjevný především v petrochemickém průmyslu, který se snaží pokrýt poptávku po produktech z plastu. Podle Fatiha Birola z Mezinárodní energetické agentury je petrochemické odvětví v debatách o využití ropy přehlíženo, označuje ho do konce za „mrtvý bod“. Spotřeba v autodopravě by podle aktuální zprávy agentury měla přestat růst. V dalších oblastech jako letectví nebo průmyslu ale v příštích letech dál poroste.

Deník se dále zabývá – podobně jako všechny média – dnešní velkou událostí na Kubě. Ve vedení země stane po téměř šedesáti letech vlády bratří Castrů nový prezident. Le Monde přináší také informaci o tom, že čím dál více lidí v celosvětovém měřítku dezertuje z armád.

South China Morning Post

South China Morning Post 18.4.2018autor: South China Morning Post, Kisko.net

South China Morning Post varuje v dnešním vydání Číňany, že se mají připravit na ještě „namačkanější“ budoucnost. Už tak miniaturní byty v Hongkongu by se měly ještě zmenšit. Tvrdí to vládní zpráva, na kterou se deník odkazuje. Podle ní bude potřeba omezit plochu nových bytů, aby vláda dosáhla svých cílů v oblasti bydlení. Vážné dopady pocítí obyvatelé města. Nepříjemné změna by měla přijít v příštích pěti letech, předpovídá think-thank Our Hong Kong Foundation. Průměrná velikost bytů, které se dokončí mezi lety 2018 a 2022, by podle něj měla představovat rozlohu zhruba pěti parkovacích míst. Oproti minulé dekádě se rozloha zmenší o osmnáct procent.

„Čelíme dnes situaci, kdy žijeme v malých a stísněných bytech. Důvodem je to, že jsme v minulosti podcenili, jak velké pozemky potřebujeme a budeme potřebovat,“ popisuje ředitel nadace Stephen Wong Yuen-sha

The Times

The Times 18.4.2018autor: The Times, Kisko.net

The Times dnes přináší nadějnou zprávu pro lidi, kteří trpí záchvaty migrény. Nová injekce, která dokáže eliminovat záchvaty bolesti hlavy na polovinu, bude podle novin k dostání už příští rok. Nový lék by měl přinést úlevu až půl milionu lidí, kteří ve Velké Británii trpí chronickými bolestmi hlavy v takové míře, že je ataka postihne i jednou za dva dny. Jedná se o největší přelom v léčbě za posledních dvacet let. Stejná skupina pacientů vyzkoušela v minulosti až čtyři jiné preparáty. Ty ale ve zmírnění jejich obtíží nepomohly.

Neurolog Brendan Davies tvrdí, že injekce může být řešením pro lidi, kteří se obávali, že už pro ně žádná šance na zlepšení neexistuje.

Libération

Libération 18.4.2018autor: Libération, Kisko.net

Titulní stranu francouzského deníku Libération zdobí fotografie amerického vizionáře Elona Muska a „jeho rakety“ Space X. Noviny se ovšem v titulku táží, zda je Američan opravdu hrdinou, nebo pouze mýtem. Muskovi podle deníku nelze upřít porci geniality, do cesty se mu ale staví vážné překážky, například v jeho plánech na osídlení Marsu. Noviny se ptají, zda se miliardáři opravdu podaří i avizovaná revoluční změna v autodopravě.