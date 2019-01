ZAHRANIČNÍ TISK: Klan Bolsonarů, Trump v krizi a poslední tenisové tabu

Le Monde

autor: http://en.kiosko.net/

Prakticky všechna média reflektují aktuální dění v USA související s krizí, jež panuje kolem debaty o výstavbě zdi na hranici s Mexikem. Právě na toto téma promluvil v noci z úterý na středu prezident Donald Trump, a vědom si kritické situaci, zvolil podle deníku Le Monde přece jen nezvykle vážnější tón. „Donald Trump si vybral vážnost Oválné pracovny Bílého domu, aby se pokusil s Demokraty vyhrát bitvu o veřejné mínění na téma zdi, kterou chce nechat postavit na hranicích s Mexikem,“ píše deník s tím, že Demokraté projekt odmítají. Trump v projevu nabídl ústupek v podobě varianty ocelové bariéry namísto masivní betonové zdi. Spor má navíc praktické dopady, neboť vyústil v omezený chod úřadů, neboli shutdown. Zatímco podle Trumpa zeď zastaví kriminální gangy a udrží USA v bezpečí, podle Demokratů si Trump bere miliony Američanů za rukojmí a hraje na notu strachu.

El Pais

autor: http://en.kiosko.net

Nástup Jaira Bolsonara na post prezidenta Brazílie poutá od začátku ledna pozornost téměř všech zahraničních médií. A ani zdaleka tomu tak není jen proto, že se chystá uvolnit pravidla pro držení zbraní, anebo kvůli tomu, že se rozhodl dát Amazonii do rukou těžařů. Španělský El Pais upozorňuje ještě na jinou pozoruhodnou okolnost jeho nástupu k moci. Píše v jeho souvislosti o rodinném klanu, který se jenom na sociálních sítích těší přízni patnácti milionů stoupenců. „Bolsonaro. Otec Jair, 63 let, se stal prezidentem 1. ledna. Kromě něj jsou v politice tři jeho dospělí synové: Flávio, 37, prvorozený, senátor; Eduardo, 34 let, národní zástupce; a Carlos, 36 let, radní Rio de Janeira,“ upozorňuje El Pais s tím, že kvarteto tvoří silnou dynastii, bezprecedentní i v zemi tradičních politických oligarchií.

The Times

autor: http://en.kiosko.net/

Podle deníku The Times je turecký prezident Recep Tayyip Erdogan připraven zaútočit na syrské Kurdy. Deník doslova píše, že Erdogana postihl svého druhu záchvat a odmítl setkání s poradcem prezidenta USA Donalda Trumpa pro národní bezpečnost. Konflikt souvisí s odchodem Američanů z blízkovýchodního bojiště, kde Kurdy dlouhodobě podporují. Jejich milice YPG ale Turecko považuje za teroristickou organizaci napojenou na separatistickou Stranu kurdských pracujících (PKK), která působí na jeho území. Ankara už několikrát pohrozila, že po stažení amerických vojáků ze severu Sýrie zahájí proti YPG ofenzivu.

The Daily Telegraph

autor: http://en.kiosko.net/

S blížícím se prvním grandslamem sezóny se začínají sportovní redakce věnovat tenisu. Pozoruhodný text přinesl v této souvislosti Daily Telegraph. Navzdory tomu, že je současný tenis popisován jako mimořádně rozmanitý, deník upozorňuje na nepřítomnost otevřeně homosexuálních hráčů. „Navzdory multikulturalismu jde o jednu velkou anomálii v srdci mužské hry,“ píše deník s tím, že za 150 let, kdy lze hovořit o celosvětově organizovaném sportu, se na elitní úrovni objevili pouze dva hráči, kteří se otevřeně přiznali k homosexualitě. Dvojnásobný vítěz French Open Gottfried von Cramm, který byl za homosexuální styky zatčen v nacistickém Německu, druhým hráčem, který se v dějinách vrcholového tenisu ještě během kariéry přihlásil k homosexualitě, byl Bill Tilden, který bývá označován ze jednoho z vůbec nejlepších tenistů všech dob.