Zahraniční tisk: Konec japonsko-francouzského automobilového přátelství a Ježíš z pouště

Indické média se ještě vracejí ke smrti amerického dobrodruha a samozvaného křesťanského misionáře, kterého na izolovaném území Andamanských ostrovů zabili od světa zcela odříznutí domorodci. Ti v řadě ohledů ještě neopustili dobu kamennou a brání se kontaktu s vnějším světem. „Ty andamanské komunity původních domorodců, které se dostaly do kontaktu s většinovou civilizací, opravdu trpí. Strádají kulturně. Vymírají,“ připomíná deník Hindustan Times slova známého indického antropologa T. N. Pandita. „Vláda je musí chránit a vy ostatní, nechte je prostě být,“ dodává v listu, který na přední straně z komerčních důvodů tradičně umisťuje reklamu.

Íránský prezident Hasan Rúhání se obul do korupce a praní špinavých peněz. Píše to list Iran Daily. Politik prohlásil, že podobné problémy má každá země. A že Írán může být pyšný na to, jak vůči tomuto nešvaru postupuje, byt třeba jen postupně. Jde podle všeho o další fázi vnitropolitického boje, ve kterém reformisté vedení prezidentem Rúháním obvinili konzervativce (stoupence tvrdého prosazování islámské revoluce) právě z praní špinavých peněz. Což v konzervativním táboře vyvolalo pozdvižení i proto, že z nekalých finančních operací svět rutinně obviňuje také Revoluční gardy, které ve světě – Sýrii, Iráku, Libanonu i třeba Jemenu – prosazují íránské vidění světa.

Deník The Jerusalem Post oznamuje objev dosud neznámého zobrazení Ježíše při křtu. Archeologové toto zobrazení z raných dob křesťanství nalezli v Negevské poušti. Podobné objevy jsou dnes v Izraeli – nemluvě o poušti – vcelku vzácné, i když se v kraji křesťanství zrodilo. A to i proto, že později došlo v rámci obrazoboreckého zápalu k ničení křesťanských výjevů: také následovníci Ježíše, podobně jako třeba radikální muslimové, v některých fázích svého vývoje nabyli dojmu, že klanět se obrazům znamená uctívat modly.

Orgán čínské komunistické strany Žen-min ž'-pao, neboli Lidový deník, považoval za vhodné zveřejnit hned na první straně nudnou fotografii ze setkání čínského prezidenta s kazašským premiérem. V jinak nicneříkajícím textu plném frází je snad krapet zajímavá jedna věta, podle které prezident Si Ťin-pching „vždy podporoval kazašský lid na jeho unikátní cestě národního rozvoje“. Kazachstán nyní patří k nejbližším spojencům Ruska Vladimira Putina a lze předpokládat, že se mu čínské námluvy středoasijského obra s nejméně pětinou ruského obyvatelstva nebudou líbit.

Ohromný skandál v automobilce Nissan připomíná list The Japan Times. Sedmičlenná správní rada tohoto výrobce automobilů totiž jednomyslně odvolala z postu svého šéfa zatčeného Carlose Ghosna. Tento manažer, který dosud řídil mamutí automobilovou alianci Nissan-Renault-Mitsubishi a byl považován za zachránce Nissanu, je podezřelý z finančních machinací. Proto byl zadržen a nachází se ve vyšetřovací vazbě. Je navíc možné, že tato aféra rozmetá alianci mezi japonským a francouzským výrobcem aut.