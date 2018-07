ZAHRANIČNÍ TISK: Krize demokracie ve Francii a fotbalová mánie na Wimbledonu

Světové deníky se i v úterý věnují na svých titulních stranách záchraně chlapců z jeskyně v Thajsku. Pozornost poutá také politická krize ve Velké Británii či jmenování nového soudce Nejvyššího soudu v USA. Britský deník The Times se ale kupříkladu věnuje také nebývalému uvolnění pravidel na Wimblendonu; americký The New York Times informuje o pronikání umělé inteligence do módního průmyslu a francouzský Le Monde přináší průzkum, jehož závěry nevyznívají pro francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vůbec dobře.

Probíhající fotbalové mistrovství světa v Rusku nenechává chladným ani fanoušky tenisu. Pořadatelé Wimbledonu se proto rozhodli zmírnit jinak striktní pravidla. Divákům v hledišti dovolili ponechat si zapnuté jejich mobilní telefony během hry. Až tedy zítra bude bojovat domácí tým s Chorvatskem o postup do finále, budou moci dění na hřišti sledovat v živém přenosu i lidé v hledišti All-England Clubu.

„Pokud lidé neovlivňují požitek ostatních z tenisu, což by neměli, pokud mají mobil ztišený, nebo poslouchají zvuk skrze sluchátka, pak je to v pořádku,“ okomentoval nebývalé zmírnění pravidel výkonný ředitel All-England Clubu Richard Lewis, který zároveň vyjádřil naději, že hráči i ostatní diváci snad pochopí, když se fanoušci Albionu neudrží a při gólech či jiném vypjatém dění na hřišti, dají průchod svým emocím.

Existuje řada analýz, které uvádějí, že umělá inteligence dříve či později připraví o místa statisíce lidí. Ohroženi však nejsou jen dělníci, ale o svá místa možná do budoucna přijdou také takzvané „bílé límečky“. Americký deník na své titulní straně poukazuje na to, že umělá inteligence proniká už i do módního průmyslu. The New York Times dává za příklad indický internetový obchod Myntra, jehož jedno z nejprodávanějších triček bylo vytvořeno pomocí dvou počítačových algoritmů.

Francouzský deník svojí titulní stranou zcela určitě nepotěší Elysejský palác. Z nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos Sopra-Steria, který je pravidelně prováděn od roku 2013, vyplynulo, že po roce úřadování prezidenta Emmanuela Macrona se optimismus mezi Francouzi opět vytrácí.

Průzkum, který probíhal mezi 27. červnem a 2. červencem na reprezentativním vzorku 998 lidí, zjišťoval, jak Francouzi hodnotí stav demokracie, postavení Francie v Evropě i ve světě či vztah mezi náboženstvím a společností. Výsledky jsou značně rozpačité. Vedle tradiční politické krize se dle deníku rozhořela ve francouzské společnosti i krize demokracie. Le Monde poukazuje na skutečnost, že podle průzkumu si téměř polovina mladých lidí myslí, že ostatní politické systémy jsou stejně dobré jako demokracie.

The Australian podobně jako další světové deníky věnuje na své titulní straně pozornost záchraně chlapců z jeskyně v Thajsku. Dvanáct mladých fotbalistů spolu s trenérem uvěznila 23. června v podzemí stoupající voda. Po devíti dnech je objevili záchranáři a od té doby běží naplno jejich záchrana. Záchranáři už dostali do bezpečí osm chlapců, dnes by měli vysvobodit zbývající čtyři i jejich trenéra.

Australský deník poukazuje na skutečnost, že rodiny si ještě počkají, než budou moci obejmout své chlapce. Ti jsou nyní v nemocnici v karanténě a rodiče je budou moci zřejmě spatřit jen přes průhledné sklo. Všech 12 chlapců i jejich trenér musí podstoupit testy krve a moči, stejně jako rentgen plic. Lékaři se tak chtějí ujistit, že pobyt v jeskyni u nich nevyvolal žádnou vážnou infekci, jako je melioidóza nebo leptospiróza, potenciálně fatální bakteriální onemocnění.

Americký deník své úterní vydání otevírá dlouho očekávaným výběrem nového soudce Nejvyššího soudu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho kandidátem je Brett Kavanaugh. Pokud Senát schválí tohoto třiapadesátiletého soudce federálního odvolacího soudu, vychýlí se poměr hlasů v nejdůležitější americké soudní instanci ještě více ve prospěch konzervativců, což by se podle Demokratů mohlo například negativně projevit v otázce potratů. V USA se proto dle The Wall Street Journal schyluje k nelítostné politické bitvě, oba tábory plánují nákladnou kampaň. Jde totiž o hodně, nový soudce Nejvyššího soudu může ovlivnit tvář USA na dlouhá desetiletí.