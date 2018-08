ZAHRANIČNÍ TISK: Macron hází Mayové záchranné lano a Londýn chce teenagerům zakázat Red Bull

The Times

Francouzský prezident Emmanuel Macron chce vyzvat evropské lídry, aby s Británií uzavřeli dohodu o odchodu z unie. Podle deníku The Times k tomu plánuje využít zářijový summit EU v Salcburku, kde chce zároveň představit novou vizi, která má sjednotit Evropu, a právě zachování blízkého vztahu se Spojeným královstvím tomu má pomoci. Macron tak ustupuje ze svého tvrdého postoje vůči premiérce Therese Mayové, které teď chce hodit pomyslné „záchranné lano“, píše britský list. Mayová se totiž kvůli rozdílným názorům na brexit ve vlastní vládě nachází ve složité situaci, stále častěji se navíc hovoří o možnosti brexitu bez dohody. Optimismus ohledně dojednání dohody mezi Londýnem a Bruselem navíc včera posílil poté, co unijní vyjednavač Michel Barnier nabídl Británii obchodní dohodu, která mezi oběma stranami zachová co možná nejbližší vztahy.

Financial Times

Odchodu Velké Británie z Evropské unie se týká i hlavní zpráva na titulní stránce listu Financial Times, která potvrzuje dřívější obavy, že dosažení dohody mezi Británií a Evropskou unií se do října s největší pravděpodobností stihnout nepodaří. Přiznal to britský ministr pro brexit Dominic Raab. Nedaří se totiž překlenout přetrvávající problémy spojené s budoucím nastavením režimu na hranici se Severním Irskem a především rozdílné pohledy Londýna a Bruselu na jejich obchodní vztahy po brexitu. Zatímco ještě před pár měsíci se na říjnový termín v Bruselu velmi tlačilo – dohoda o brexitu totiž musí projít komplikovaným schvalovacím procesem na obou stranách – dnes prý Raab pozoruje „určitou míru volnosti“ na to, kdy má být smlouva podepsaná.

The Wall Street Journal

Obchodní vztahy mezi severoamerickými zeměmi, kterým po svém nástupu zasadil tvrdou ránu prezident Donald Trump, jsou na dobré cestě. Po dohodě Spojených států s Mexikem na přepracování Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) se k jednání o trojstranné dohodě připojila také Kanada. „Kanada si velmi moc přeje uzavření dohody,“ nechal se včera slyšet šéf Bílého domu a dodal, že rozhovory „jsou na správné cestě“, píše americký list The Wall Street Journal. Kanada se však musí rozhodnout do pátku – ne tento den totiž Trumpova administrativa stanovila termín, do kdy se Kanada může k procesu přihlásit, jinak hrozí, že bude z rozhovorů vynechána. Podle slov Trumpa prý kanadský premiér po této hrozbě zavolal do Bílého domu a „byl velmi milý – nemohl být milejší,“ prohlásil americký prezident.

The Guardian

Britský deník The Guardian odhaluje velké díry v poskytování lékařské péče duševně nemocným dětem žijícím ve Spojeném království. Data Národní zdravotní služby (NHS) ukazují, že někteří nezletilí s vážnými problémy v oblasti duševního zdraví musí k hospitalizaci jezdit do nemocnic vzdálených i 285 mil, tedy přes 450 kilometrů daleko od svého domova. Důvodem je akutní nedostatek nemocničních lůžek v některých zdravotnických zařízeních. Podle odborníků však odloučení od rodiny a přátel stav duševně nemocných dětí jen zhoršuje, šance na uzdravení jsou proto minimální a naopak se u nich zvyšuje riziko sebevražedných tendencí.

Daily Mail

Vláda britské premiérky Theresy Mayové se rozhodla zatočit s dětskou obezitou. Včera večer proto navrhla zákaz prodeje energetických nápojů školákům, čímž chce u dětí bojovat nejen s obezitou ale i hyperaktivitou. Plechovka nápoje Red Bull by se tak lidem mladším 18 let podle jejího návrhu neměla vůbec dostat do ruky. Zatímco někteří včetně známého kuchaře Jamieho Olivera plány britské vlády chválí, v hodnocení návrhu převažují spíš kritici, podle kterých je vláda Mayové v zakazování nejrůznějších věcí posedlá, píše britský bulvární deník Daily Mail.