ZAHRANIČNÍ TISK: Muži vrací úder, bez Boha ke světlým zítřkům a může kolonizace za mlácení žen?

Světovým médiím ve čtvrtek vévodí zachránění chlapci z thajské jeskyně, kteří poprvé od riskantní akce promluvili na veřejnosti. Britský deník The Times ale například poukazuje také na studii, podle níž společnosti, jejíchž členové opouští víru v Boha, bohatnou. Americký deník The New York Times zase informuje o hnutí, které vytáhlo do boje proti údajné diskriminaci mužů. A byznysový deník The Wall Street Journal věnuje místo na titulní straně Saúdkám, které překvapily prodejce aut. Co dalšího se dnes dočtete v zahraničním tisku?