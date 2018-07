ZAHRANIČNÍ TISK: Nezdvořák Trump, džihádisté v Africe a jak jednají Severokorejci

Financial Times

Co znamená v čínštině fráze vypůjčit si lodě a vyjet na moře? Čínští komunisté tak označují taktiku, kdy využijí cizích zdrojů pro dosažení svého cíle. List The Financial Times popisuje, jak takto začali čínští komunisté postupovat v médiích. Podle jeho zjištění se ve 400 formálně nezávislých novinách a časopisech vycházejících v čínštině mimo Čínu objevuje obsah, který je vlastně přetištěním zpráv z oficiálního čínského stranického deníku či státní tiskové agentury. A je těžko rozlišitelný od ostatního redakčního obsahu. Peking tím chce dostat „zahraniční Číňany“ na svou stranu a odradit je od podpory Tchaj-wanu. Cílí ale také na nečínské publikum v zahraničí. Inspiruje se ruskou televizí RT, ale chce zajít mnohem dál a dostat se svým „pohledem na svět“ k západním čtenářům i přes byznysové zprávy.

Týdeník The Economist mimo jiné varuje, že novým centrem džihádistů se stává Afrika. Mají tu víc bojovníků, než kolik zbývá teroristické organizaci Islámský stá v Sýrii a v Iráku, a v minulém roce tu také zavraždili pětkrát více civilistů. Odnože Islámského státu se tu snaží vytvořit zárodky nové říše, nového chalífátu a skutečně ovládly a spravují některé vesnice a dočasně obsadily i některá města. The Economist cituje amerického generála Marka Hickse, velitele speciálních sil USA v Africe, který říká, že teď se ještě dají džihádisté v Africe zastavit za přijatelných nákladů – materiálních i pokud jde o padlé vojáky. Jestli ale Západ zaváhá, bude ho stát řešení tohoto problému mnohem více.

Deník South China Morning Post se věnuje nedostatku pracovníků ve svém domovském Hongkongu. Mimo jiné chybí soudci a soudní úředníci a tak Hongkong plánuje zvýšit věk jejich odchodu do důchodu na 70 a 65 let. Není ale jisté, zda se tím něco vyřeší. Starší soudci i tak nakonec odejdou a mladí se do služby nehlásí. Důvodem jsou vládní úspory. Jak ukazuje studie z roku 2015, rozdíl v platech mezi soudcem a soukromým advokátem je zhruba 60 procent.

The New York Times se ještě vrací k záchraně 12 chlapců a jejich trenéra z thajské jeskyně. Podrobně popisuje, jak je záchranáři dostali z jeskyně za pomoci nosítek, ve kterých byli i pod vodou. Na celé záchranné akci včetně plánování a technického zajištění se podílelo okolo deseti tisíc lidí z celého světa a situaci komplikovalo například to, že jeskyně Tham Luang není dostatečně zmapována a poslední velký průzkum tu provedli francouzští jeskyňáři v osmdesátých letech minulého století.

Deník v jiném textu také naznačuje, že přes nedávný dopis, který poslal severokorejský vůdce Kim Čong-un americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, nepostupuje jednání mezi oběma zeměmi tak, jak se plánovalo. Dokonce ani pokud jde o předání ostatků amerických vojáků padlých v Korejské válce americké straně. Armáda USA už do Koreje přivezla rakve pro ostatky zhruba 200 vojáků, ale severokorejská delegace se na jednání o jejich předání ve čtvrtek nedostavila. Setkání se mělo konat na hranici mezi Severní a Jižní Koreou. Když se Američané telefonicky ptali, co se stalo, Severokorejci jim navrhli na neděli setkání amerických a severokorejských generálů. Zřejmě by se tentokráte mělo jednat o odzbrojení, nikoliv o padlých. Otázkou ale je, zda aspoň na tohle jednání nějací Severokorejci skutečně dorazí.

Americký deník The Wall Street Journal popisuje na první straně právě ukončené jednání šéfů zemí NATO v Bruselu a často nevybíravý tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na to, aby američtí spojenci zvýšili své výdaje na obranu. Včetně toho, jak rozpoutal hádku o zbrojní výdaje mezi členy NATO před zraky ukrajinského a gruzínského prezidenta a ti pak byli raději zdvořile vystrkáni z místnosti.

List také popisuje, jak vypadá „usmíření“, které syrská vláda nabízí rebelům, kteří se jí vzdají, i civilistům žijícím pod vládou povstalců. Lidé v Sýrii se většinou bojí mluvit, ale z dostupných informací se zdá, že jde na mnoha místech fakticky o návrat předválečného represivního režimu. Civilisté jsou navíc fakticky uvězněni v oddělených enklávách, nemají práci, nemohou odejít, bývalí aktivní odpůrci režimu putují do vězení. Mladí muži se zase musí přihlásit do vládní armády. A pro děti například ve Východní Ghútě režim stále nepovolil dovoz dostatku jídla. To vše za dohledu ruských vojenských policistů.

Indický deník Hindustan Times se věnuje jako obvykle i situaci v sousedním Pákistánu. Příběh ale tentokrát začíná ve Spojených arabských emirátech v Abú Dhabí. Tam by zatčen bývalý pákistánský premiér Nawáz Šaríf spolu se svojí dcerou Maryam. Následovala jejich deportace do Pákistánu. Oba byli odsouzeni za korupci, Nawáz Šaríf na deset let vězní a jeho dcera celkově také na deset let. V Pákistánském Lahauru, kde přistáli, na ně čekalo 10 tisíc policistů a město vypadalo jako v obležení. Police se obávala nepokojů. Nawáz Šaríf tvrdí, že se na žádné korupci nepodílel, peníze nebral a že jde o politické pronásledování.

Britský The Guardian se věnuje návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Velké Británii. Deník popisuje chystané protesty proti této návštěvě a také trable premiérky Theresy Mayové s touto návštěvou. Trump kritizoval Mayovou za její představu Brexitu, tedy vystoupení Velké Británie s EU, kdy zůstane zachována část vztahům mezi unií a Londýnem. Mayová by od Trumpa ráda dosáhla příslibu uzavření obchodní dohody mezi Velkou Británií a Spojenými státy, aby tak posílila své vnitropolitické pozice. Zatím to ale na něco takového moc nevypadá.