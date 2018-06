ZAHRANIČNÍ TISK: obavy NATO z Trumpa a Putina, řecký slib Merkelové a čínský zábor přístavu na Srí Lance

The Times

Včerejší oznámení schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, která se má odehrát v červenci, přináší vládě Velké Británie velké obavy. Jak píše britský deník The Times, ministři kabinetu Theresy Mayové mají strach, že se Putinovi podaří Trumpa přesvědčit, aby v Evropě omezil své vojenské závazky a obrana evropských zemí NATO proti ruské agresi tak bude v ohrožení. Londýn také varuje, že by v rámci „mírové dohody“ mezi Trumpem a Putinem mohly být zrušeny nebo pozměněny plánovaná vojenská cvičení aliance.

I druhý článek titulní strany The Times vyjadřuje obavy nad riziky přicházejícími z Východu – tentokrát z Číny. Plánování výstavby vysokorychlostní železniční trati High Speed Two (HS2), která má propojit Londýn a Birmingham a Manchesterem se má stát novou páteří britské železniční sítě, je totiž v plném proudu. Stále víc se ale zdá, že vlaky nové moderní tratě budou provozovat dvě čínské železniční společnosti, protože domácí uchazeči o tendr se topí v dluzích a nejsou schopné na sebe vzít finanční riziko.

The New York Times

O obavách amerických spojenců v NATO kvůli plánovanému summitu Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem píše i mezináridní vydání prestižního deníku The New York Times. V první řadě se však americký list věnuje smutnému příběhu srílanského přístavu ve městě Hambantota. „Pokaždé, když se prezident Srí Lanky Mahinda Rajapaksa obrátil na čínského spojence s prosbou o půjčku a pomoc s ambiciózním projektem přístavu, odpověď byla ano,“ píše na úvod článku The New York Times. Čína tak Srí Lance pokaždé vyhověla, i když věděla, že studie proveditelnosti projektu zrovna nakloněny nejsou a bylo jasné, že se přístav Srí Lance nevyplatí. Chudá jihoasijská země na svou nerozvážnost doplatila – Srí Lanka po několikaměsíčním vyjednávání Číně přístav pod tlakem předala, aby své dluhy zaplatila.

Financial Times

„Je nám jedno, že za to možná od Německa něco dostaneme, pokud to pomůže vyslat signál pašerákům,“ říká v rozhovoru pro Financial Times řecký premiér Alexis Tsipras, který je podle svých slov připravený uzavřít s německou kancléřkou Angelou Merkelovou dohodu, která by Německu usnadnila posílání žadatelů o azyl zpět do jiných evropských zemí. Pro Merkelovou, která se nachází pod obrovským tlakem sesterské strany CSU a hrozí, že se kvůli sporům o migraci partnerství CDU/CSU i vláda rozpadne, jeho slova znamenají před dnešním klíčovým summitem v Bruselu důležitou podporu. Tsipras, který tak Merkelové nabízí pomocnou ruku, je prý otevřený uzavřít s Berlínem zvláštní dohodu, která omezí sekundární pohyby běženců, kteří připlouvají k jižním břehům Evropy a pak pokračují na sever – především do Německa.

South China Morning Post

Čínskou Nobelovu cenu by v budoucnu mohli získat i vědci ze zahraničí, píše list South China Morning Post. Peking podle něj totiž plánuje změnit pravidla o tom, kdo může o prestižní cenu v hodnotě 760 000 dolarů soutěžit. Návrh plánovaných změn, který místo o kandidatuře „čínského občana“ už hovoří o „jednotlivci“ a účastni „kvalifikovaných cizinců“, se objevil na webových stránkách ministerstva spravedlnosti v úterý. Plán přichází v době, kdy se Peking usilovně snaží přilákat do země další zahraniční talenty i investice do výzkumu a vývoje, aby se z Číny stal lídr v oblasti nejmodernějších technologií.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung se stejně jako velká část dalších zahraničních titulů věnuje nečekanému konci německé reprezentace na fotbalovém mistrovství světa v Rusku, která vypadla už v základní fázi. Vedle toho píše o balíčku daňových úlev pro rodiny, který navrhl ministr financí za sociální demokracii Olaf Scholz a který má podporu i ve velké koalici. Rodiny v Německu by na základě nově schváleného balíku měly od příštího roku dostat víc peněz, celkem by díky daňovým úlevám ušetřily necelých deset miliard eur ročně.