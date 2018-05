ZAHRANIČNÍ TISK: Placené volno pro učitele, vražda taxikáře a potíže při odhalování rakoviny prsu

The Times

The Timesautor: en.kiosko.net

Britský deník The Times informuje o nápadu britské vlády, která chce zavést roční placené volno pro učitele. Využít by ho mohli k sebevzdělávání. Kabinet si slibuje, že to zatraktivní učitelskou profesi, aby mohla lépe konkurovat jiným odvětvím. Ze školství totiž odchází stále více lidí. Zatímco v roce 2011 odešlo 22 260 učitelů, o pět let později to bylo již necelých 35 tisíc kantorů.

Corriere della Sera

Corriere della Seraautor: en.kiosko.net

Italský list Corriere della Sera si všímá rozdílů mezi cenami jídel v italských nemocnicích. Zatímco v jedné stojí menu 7 eur, v jiné se blíží k 18. Obě zařízení jsou přitom od sebe vzdálené méně než dvacet kilometrů vzdušnou čarou. Problém, který způsobují rozdílné ceny vody a plynu v jednotlivých oblastech, se nedaří řešit dlouhodobě. Italští politici se o to neúspěšně snaží už od 70. let minulého století. Nesrovnalosti v cenách chce nyní řešit i národní protikorupční autorita Raffaele Cantone.

South China Morning Post

South China Morning Postautor: en.kiosko.net

Čínský deník South China Morning Post informuje o nové platformě předních bankovních úředníků, finančních regulátorů a šéfů ekonomik, která má pomoci adaptovat se finančnímu světu na nástup nových technologií. Aliance se poprvé sejde 9. května v Hongkongu, pozvání přijali guvernéři centrálních bank z deseti asijských zemí. Platforma by měla také zajistit regulátorům lepší postavení v době decentralizovaných finančních platforem.

The Star

The Starautor: en.kiosko.net

Jihoafrický list The Star se na titulní straně věnuje brutální vraždě taxikáře společnosti Taxify, která ve středu otřásla Johannesburgem. Řidič zmizel ve středu během své služby, o den později našli jeho tělo v místní márnici se dvěma střelnými ranami v hlavě. Není to první pracovník Taxify, který tragicky zahynul. Podobná vražda se odehrála již v březnu v Pretorii.

Daily Mail

Daily Mailautor: en.kiosko.net

Britský bulvární deník Daily Mail řeší kauzu kolem odhalených problémů v programu na odhalování rakoviny prsu. Varování, že něco není v pořádku, měly veřejné orgány dostat již loni, přesto nezasáhly s odůvodněním, že jde o lokální problém. V důsledku toho nebylo na mamograf pozváno asi 450 tisíc žen. Nyní se 270 z nich obává, že kvůli selhání systému zemře.