Zahraniční tisk: Problém s vyhošťováním zločinců v Německu a převrat v boji s rakovinou

The Times

autor: The Times/Kisko.net

Britské Timesy se na titulní stránce věnují nově nalezenému enzymu, který dokáže rozkládat plasty. Objev britských a amerických vědců je považován za průlom v recyklaci – mohl by totiž zkrátit dobu rozkladu plastu ze staletí na pouhé dny. PET láhve, které se stále větší intenzitou znečišťují světové oceány, by tak bylo možné přeměnit v původní chemické řetězce a daly by se znovu použít. Objev přichází dva roky po podobném úspěchu japonských vědců, kterým se podařilo nalézt kmen bakterií požírajících plasty.

Die Welt

autor: Die Welt/Kiosko.net

Die Welt si všímá neschopnosti německých úřadů vyhostit ze země cizince, kteří se v zemi dopustili trestného činu. „V zemi zůstávají téměř všichni zahraniční pachatelé,“ píše německý deník, podle něhož bylo od roku 2014 vyhoštěno pouze 19 300 zločinců, což je v porovnání se stovkami tisíc pachatelů malý podíl. V roce 2016 přitom v zemi došlo ke zpřísnění zákonů pro vyhošťování zahraničních pachatelů, kritizuje německá Svobodná demokratická strana (FDP).

Iran Daily

autor: Iran Daily/Kiosko.net

Titulní strana íránského deníku věnuje pozornost zejména výrokům šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové, podle níž je zachování jaderné dohody s Íránem pro Evropskou unii zásadní. Uvedla to v pondělí před zasedáním unijních ministrů zahraničí. „Pro EU to je strategický zájem a my se ho budeme držet,“ prohlásila Mogheriniová.

The New York Times

autor: NY Times/Kiosko.net

Americký deník si všímá převratného objevu v léčbě rakoviny. Podle nové studie se totiž šance na přežití pacienta s nejčastějším typem rakoviny plic mohou výrazně zlepšit, pokud jim bude během chemoterapie podán nový lék aktivující imunitní systém. Zjištění by podle odborníků mohlo změnit způsob léčby rakoviny, kdy by pacient měl podstoupit imunoterapii co nejdříve. Studie tak podle lékařů naznačuje, že samotná chemoterapie už při léčbě rakoviny nestačí.

Daily Mirror

autor: Mirror/Kiosko.net

Britský bulvární deník Daily Mirror čtenářům na titulní straně nabízí zoufalou fotografii britské moderátorské hvězdy Anta McPartlina. Muž, který už v minulosti přiznal závislost na alkoholu, dostal kvůli řízení s alkoholem v krvi pokutu 86 tisíc liber a zákaz řízení na 20 měsíců. Slavný moderátor se za svou chybu omlouvá a děkuje bohu, že nikoho při nebezpečné jízdě nezranil.