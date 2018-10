ZAHRANIČNÍ TISK: Procházka Trumpovými účty, čínské obavy a nekritizujte letiště, může vás to stát hlavu

Americká média se dnes věnují hlavně účetním problémům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prý ho mohou přivést až do vězení. Evropské Financial Times se tak trochu pošklebují absurdní diskusi o Číně mezi Trumpem a jeho okolím a Číňané se prý zase obávají, že obchodní dohodou s Kanadou se je Bílý dům snaží zahnat do kouta. A například singapurské Straits Times popisují příběh podobající se filmu Terminál, ovšem se špatným koncem způsobeným zřejmě kritikou na internetu.

Deník The New York Times se obsáhle věnuje účtům amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho otce Freda Trumpa. Novináři prošli 100 tisíc stránek dokumentů, mluvili s odborníky... zkrátka dali si důkladnou práci. A výsledek? Nic lichotivého pro Trumpa, pokud tedy neoceňujete jeho umění vyhnout se placení daní, vybruslit z každého průšvihu a zastřít kdykoliv pro něj nevýhodnou či jen nevhodnou skutečnost. Trump se podle novinářů vyhýbal placení daní na samé hraně či za hranou legality, své bohatství zdědil především po otci, který na něj přepsal obří majetek už když bylo Donaldovi osm let, jeho otec ho zachraňoval z různých obchodních průšvihů a Trumpovi vytahovali ze svých společností – kde občas byli i další podílníci - peníze, které pak užívali pro sebe. Byl by to docela obvyklý příběh nafoukaného podnikatele, který se snaží získat co nejvíc peněz pro sebe všemi prostředky, kdyby tím podnikatelem nebyl americký prezident. A kdyby netvrdil, že je třeba platit daně a že si své bohatství vydělal z ničeho a tak jako schopný podnikatel má tu nejlepší kvalifikaci řídit Spojené státy.

Americký list The Washington Post pak popisuje, jak je prezident Trump zmiňovaným textem v novinách The New York Times vytočený. Připomíná, že text narušil jeho pověst geniálního finančníka, který se vypracoval z ničeho. Teď ho zřejmě budou vyšetřovat daňové úřady státu New York, uvádí The Washington Post. Donald Trump to odmítl komentovat a novináře odkázal na svého právníka, který označil původní informace za „extrémně nepřesné“. Co tím myslel, není jasné. Každopádně je neoznačil za lži či výmysly.

Evropské Financial Times přináší popis poměrně absurdní diskuse v užším kruhu amerického prezidenta o tom, zda zakázat vydávání studentských víz pro občany Číny. Trumpovo okolí to zvažovalo jako odpověď na čínskou špionáž a vměšování do amerických voleb. Jeho poradce Stephen Miller zdůrazňoval, že by to potrestalo i univerzity, jejichž vyučující a studenti jsou k Trumpovi kritičtí. Právě tyhle univerzity by přišly o školné placené Číňany. Pak se ale ukázalo, že nejde jen o studenty univerzit ale také středních škol a že by to výrazně zasáhlo i oblasti, kde lidé volili Trumpa. Navíc by to znamenalo, že by se zhoršil obchodní schodek USA s Čínou. Vypadá to tak, že takhle myšlenka byla zatím odsunuta k ledu. Prý se ale může znovu vrátit. Zajímavé je na tom přitom i to, že nikdo zřejmě nezmínil, že USA výrazně těží také z toho, že mnozí ze zahraničních studentů ve Spojených státech zůstanou. Většinou ti nejlepší a toto „vysávání mozků“ posiluje ekonomiku USA a oslabuje hospodářství postižených zemí. Včetně Číny.

Nová obchodní smlouva USMCA dohodnutá v neděli mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem může vytvořit světovou alianci proti Číně a omezit její ekonomický růst, všímá si hongkongský deník South China Morning Post. Jde o jeden nenápadný odstavec v nové smlouvě, která nahrazuje starou dohodu NAFTA. Podle něj lze tuto smlouvu vypovědět, pokud jedna ze stran uzavře dohodu o volném obchodu se zemí s netržní ekonomikou. Navíc musí být všechny strany dohody informovány i jeho o jednání o takové dohodě a musí mít možnost ji posoudit. Jinak řečeno, mají mít fakticky právo veta na dohody se zeměmi s netržní ekonomikou. A jako země s netržní ekonomikou je v USA i v Evropě klasifikována právě Čína. Podle listu South China Morning Post má toto ustanovení zabránit čínskému zboží dostat se oklikou na americký trh i v situaci, kdy jsou na něj uvalena výrazná americká cla, a zároveň má být prý vzorem pro další dohody, které se americký prezident Donald Trump chystá uzavřít s jinými zeměmi. A to včetně Evropské unie či Japonska. Podle South China Morning Post by to nakonec mohlo vést k tomu, že většina zemí spolu bude volně nebo téměř volně obchodovat, ale Čína bude mít jen omezený přístup na jejich trhy. A to zastaví čínský hospodářský zázrak. Pokud tomu tak skutečně je, je to Trumpa téměř geniální tah jak vyřídit svého čínského konkurenta.

List The Wall Street Journal se ptá, stejně jako další americké noviny, co se stalo s Jamalem Khashoggim, vlivným saúdskoarabským novinářem a kritikem režimu v Saúdské Arábii. Khashoggi „zmizel“ poté, co navštívil saúdský konzulát v Istanbulu. Přesněji řečeno, vešel dovnitř, aby vyřídil záležitosti kolem svého rozvodu, a už nevyšel ven. Jeho snoubenka, která nesměla vstoupit do budovy údajně kvůli tomu, že má turecké občanství, pak spustila poplach. Turecké úřady už prý upozornily pohraniční policii, aby dávala pozor, zda Khashoggiho nepovezou ze země. Kashoggi leží v žaludku saúdskému korunnímu princi Mohamedu bin Salmánovi, faktickému vládci země, zřejmě kvůli kritice tamních islámských fundamentalistů a přátelství s některými vlivnými špičkami režimu. Bin Salám je sice proti radikálním saúdským fundamentalistům, ale zároveň zastává názor, že kritizovat někoho a volat po reformách může jen on sám. Kashoggi si navíc znepřátelil bin Salmána tím, že veřejně kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa zrovna v době, kdy Trumpa bin Salmán vychvaloval. A konečně Kashoggi měl dobré vztahy s některými špičkami saúdského režimu, které nemá bin Salmán příliš v lásce. Sečteno a podtrženo, Kashoggi před rokem raději emigroval do USA. Jenže bin Salmán svým kritikům neodpouští.

Nejvyšší soud rozhodl, že britská obdoba českého registrovaného partnerství bude nyní v Anglii a Walesu přístupná i heterosexuálům, píše britský The Guardian. Britská premiérka Theresa Mayová tohle rozhodnutí pochválila s tím, že to pomůže heterosexuálním párům, které chtějí 'formalizovat' svůj vztah, ale nechtějí se nutně ženit a vdávat. Mayová je šéfkou britské Konzervativní strany, která tvrdí, že posazuje konzervativní hodnoty. The Guardian nechává zaznít hlasy chválící otevření registrovaného partnerství, které prý podle některých není tak patriarchální jako manželství. A také hlas právničky, která varuje, že to ale není „manželství light“ a že i rozloučení registrovaného partnerství může být zdlouhavé a trvá většinou dva roky. Konzervativní vláda ale už minulý měsíc navrhla usnadnění rozvodů a to by se mělo vztahovat i na registrované partnerství.

Indický The Hindustan Times si všímá výstavby vojenských základen u největšího indického protivníka, Číny. Indičtí vojáci jsou podle listu znepokojeni tím, že v Číňané v tibetské Lhase staví speciální hangáry pro své stíhačky. Budují je hluboko v horách a budou tak nezničitelné bombami a raketami. Dosud něco takového stálo hlavně na čínsko-ruské hranici. Čínská armáda navíc rozšířila protileteckou obranu letišť u indických hranic a staví tam speciální zařízení, které umožní i v řídkém vzduchu ve vysokých nadmořských výškách startovat a přistávat plně naloženým vrtulníkům. Indie na to podle poradců indické bude reagovat modernizací vlastních letišť u čínských hranic. Zmírnění napětí mezi oběma zeměmi, které mají jaderné zbraně a vzájemné územní spory, to asi zrovna nepřinese.

Příběh připomínající film Terminál s Tomem Hanksem v hlavní roli popisuje singapurský deník The Straits Times. Stejně jako Hanks ve filmu uvázl na letišti i Syřan Hasan Al-Kontar. V Malajsii a to na rovných sedm měsíců. Nemohl z terminálu ven a kvůli propadlým dokladům ani nikam odletět a tak žebral jídlo od pasažérů a myl se na záchodě. Do Malajsie byl odeslán z Kambodže, kam ho odmítli vpustit kvůli neplatnému vízu a vrátili ho na místo odletu. Do Malajsie byl vypovězen ze Spojených arabských emirátů. Pokusil se odletět do Ekvádoru, ale tam mu také nebyl povolen vstup. Al-Kontar se nechce vrátit do Sýrie, kde mu hrozí trest za to, že odmítl nastoupit vojenskou službu a bojovat v občanské válce. Nakonec ale asi bude muset. Chtějí ho tam nyní poslat malajsijské úřady, které si našly záminku, jak se ho zbavit. Úředníci si vzpomněli na předpis, že tamní letiště je zónou se speciálním režimem, kde nesmí být nikdo bez platné palubní vstupenky na letadlo. Tu Al-Kontar nemá a tak ho zatkli a chtějí ho poslat právě do Sýrie. Al-Kontar pomlouval Malajsii na sociálních sítích, prohlásil šéf tamní imigrační služby, a to zřejmě bylo pravým důvodem jeho zatčení.