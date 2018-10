ZAHRANIČNÍ TISK: Putin nadával Skripalovi, Američané kašlou na volby a peripetie čínské hvězdy

Sergej Skripal byl podle ruského prezidenta Vladimira Putina zrádce vlasti a pacholek. K tomuto výroku ruského prezidenta se vrací čtvrteční vydání britského listu The Times. Americké noviny zase řeší, proč k volbám do Kongresu chodí málo lidí. Co dalšího se objevuje na stránkách dnešních zahraničních periodik?

The Times

The Times

Britský list The Times se vrací ke včerejšímu prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina v kauze otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala. Putin v projevu na energetické konferenci v Moskvě označil Skripala za zrádce a vlasti a pacholka. Skripal byl spolu s dcerou Julijí letos v březnu přiotráven jedem novičok v jihoanglickém Salisbury. Británie z útoku viní dva Rusy. Putin se ale ohradil proti tomu, že by Rusko mělo podíl nejen na této události, ale také na smrti Britky Dawn Sturgessové. „Chcete tvrdit, že jsme otrávili ještě navíc nějakého člověka bez přístřeší?“ pravil Putin.

New York Times

New York Times

Americký deník New York Times se věnuje předpokládané nízké účasti v listopadových volbách do Kongresu. Ta se obvykle pohybuje zhruba na dvou třetinách účasti v letech, kdy se kongresmani a senátoři volí spolu s prezidentem. New York Times tvrdí, že ačkoli je letošní hlasování kvůli kauzám prezidenta Donalda Trumpa vnímané jako zásadní, experti nepředpokládají, že by Američané přišli k urnám ve větším počtu, než je obvyklé. Nevoliči podle výzkumů udávají dva hlavní důvody – jsou zaneprázdnění nebo je volby nezajímají.

Financial Times

Financial Times

Ekonomický list má v hledáčku čínskou filmovou hvězdu Fan Bingbing. Ta dostala pokutu ve výši 70 milionů dolarů (asi 1,5 miliardy korun) za daňové úniky. Po žádané a dobře placené herečce se v posledních měsících slehla zem. Na veřejnosti se objevila naposledy 1. července, kdy navštívila dětskou nemocnici. Kroky úřadů se nedotkly jen jí. Její agent skončil ve vězení za maření spravedlnosti, pokutu obdržely i hereččiny firmy.

Iran Daily

Iran Daily

Slovům íránského prezidenta Hassana Rouhaniho se věnuje tamní list Iran Daily. Rouhani ve středu ocenil Evropu za to, že podniká kroky k udržení obchodu s islámskou zemí poté, co USA odstoupily od jaderné dohody z roku 2015 a zavádějí vůči Íránu sankce. Tu Trumpova administrativa vypověděla v květnu a pohrozila, že se restrikce dotknou i firem, které obchodují zároveň s USA i s Íránem. Podle Rouhaniho Američany nyní naštvalo, že Evropa utvořila zvláštní orgán, který by měl přispět k zachování finančních vztahů mezi ní a Íránem.