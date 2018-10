ZAHRANIČNÍ TISK: Rusko ovlivňuje volby na Balkáně skrz miliardáře a mladí Britové abstinují

Rusko se skrz řeckého miliardáře vměšuje do voleb na Balkáně. Mladí v Británii pijí podstatně méně alkoholu než jejich rodiče. A Francii trápí hned několik problémů: chybí lékaři, a to i ve větších městech, a vláda Emmanuela Macrona si v pozměněné sestavě hledá cestu k lidem. Čtěte dnešní přehled zahraničního tisku.

The New York Times

autor: The New York Times/Kiosko.net

Deník The New York Times přináší zprávu o ruském vměšování do klíčových voleb v balkánských zemích. Konkrétně se zaměřuje na příběh řecko-ruského miliardáře, bývalého člena ruské Dumy a dnes majitele řeckého fotbalového týmu Ivana Savvidise. Ten se bez problémů pohybuje tam a zpět mezi ruským a řeckým sportovním světem. A podle všeho má vliv na téměř všechny aspekty života v severořecké Soluni.

To všechno z něj dělá objekt zájmu amerických špiónů. Spojené státy před několika měsíci oznámily, že zachytily komunikaci, která dokazuje, že Savvidis pracoval na ruském zadání podkopat dohodu mezi Řeckem a Makedonií, která by umožnila druhé jmenované zemi hladce vstoupit do NATO.

Makedonie nedávno o vstupu hlasovala v referendu. Výsledky jsou kvůli nízké účasti neplatné. Makedonský parlament tak musí během příštích dnů rozhodnout, zda země do aliance vstoupí, což je krok, který si Rusko rozhodně nepřeje. Americké úřady nyní tvrdí, že odhalení Savvidise – doplněné o vypovězení dvou ruských diplomatů z Atén – představuje malé vítězství v bitvě proti ruské dezinformační kampani v Evropě.

La Croix

autor: La Croix/Kiosko.net

Arogantní, nepřístupný, familiérní, až příliš blízký... Francouzský prezident Emmanuel Macron získává podle francouzského deníku La Croix řadu protichůdných přívlastků. Podle novin to ukazuje na to, že najít si „správný vztah“ k Francouzům není nic jednoduchého. A Macronovi to celé komplikují demise ministrů, s nimiž se musel v poslední době vyrovnávat.

Macronova vláda se potýká s personálními změnami dlouhodobě. Poslední vlnu nervozity vyvolal odchod ministra vnitra Gérarda Collomba minulý týden. Spekulovalo se tak o demisi kabinetu. Tu Elysejský palác nakonec vyloučil. Oznámil ale, že dojde k reorganizaci vlády.

The Times

autor: The Times/Kiosko.net

Mladí lidé volí život častěji bez alkoholu. Vyplývá to alespoň z průzkumu, o němž referuje na své titulní straně dnešní vydání deníku The Times. Podle něj třetina mladých abstinuje a počet těch, kteří alkoholické nápoje nikdy nevyzkoušeli, se v poslední dekádě téměř zdvojnásobil. V rámci obsáhlé studie výzkumníci zpovídali na deset tisíc lidí ve věku od šestnácti do dvaceti čtyř let.

Výsledek je jasný: mladí pijí podstatně méně alkoholu než jejich rodiče. Polovina z nich neměla žádný drink v průběhu posledního týdne před dotazováním. V roce 2005 jich bylo třicet pět procent. Výzkumníci také zjistili, že dvacet devět procent dotázaných samo sebe považuje za nepijáky. Při minulém měření šlo o osmnáct procent.

Podle studie patří výrazný pokles spotřeby alkoholu mezi mladými mezi nejvýraznější a nejrychlejší společenské změny posledních let.

Le Figaro

autor: Le Figaro/Kiosko.net

Ve Francii existují oblasti, kde neseženete lékaře. Na vážný problém dnes upozorňuje francouzský deník Le Figaro. Nedostatek doktorů přitom netrápí jen malé vesnice, ale i města. Noviny spočítaly, že více než jedenáct tisíc komun trpí tímto nedostatkem. Vychází z dat ministerstva zdravotnictví.

Deník problém ilustruje reportáží z obce Clamart, která se nachází jen několik kilometrů od Paříže. Od letošního března je označena za „prioritní zónu“, v níž citelně chybí obvodní lékaři. Doktoři vyzývají místní samosprávu, aby nastavila atraktivní podmínky, které by sem lékaře přilákaly.

The Herald

autor: The Herald/Kiosko.net

Skotský systém péče o děti vede k bezdomovectví. Tvrdí to alespoň šéfka nezávislé komise Care Review. Fiona Duncanová na konferenci v Glasgow popsal, že systém umožní žít dětem v materiálním dostatku, nedokáže se ale postarat o jejich další potřeby.

„Je obvyklé, že putují z místa na místo, a proto pak nemají vazby k žádným lidem ani místům,“ popisuje hlavní nedostatek Duncanová. Často navíc péči opouští špatně připravení pro dospělý život. „Jen málo z nich má pocit, že má dostatečné dovednosti jako vaření nebo starání se o finance. Málokdo se cítí bezpečně,“ dodává. Navíc už nevede cesta zpět, což podle Duncanové může vést až k bezdomovectví.