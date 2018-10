ZAHRANIČNÍ TISK: Saúdové se chystali přiznat smrt novináře, Austrálie možná přestěhuje ambasádu v Izraeli

The Times

Už několik dní patří mezi hlavní témata britského deníku The Times zmizení saúdského novináře Džamála Chášakdžího. Úterní vydání tvrdí, že se Saúdská Arábie včera večer chystala připustit, že žurnalista byl náhodně zabit na její půdě. To by znamenalo zvrat v případu, jelikož arabská monarchie dosud popírala, že by o Chášakdžího zmizení měla nějaké informace. Podle zdrojů The Times pocházejících opět z tureckých kruhů mělo být prohlášení reakcí na mezinárodní tlak a pokusem, jak od případu oddělit královskou rodinu, kterou s incidentem na konzulátu v Istanbulu spojovalo hlavně Turecko.

Americký list New York Times informují o testech DNA, které podstoupila demokratická senátorka Elizabeth Warrenová. Prokázaly, že Warrenová má silné americké kořeny sahající 6 až 10 generací dozadu. Senátorka tím reagovala na starší kritiku ze strany prezidenta Donalda Trumpa, který zpochybnil její americký původ. New York Times z ochoty podstoupit testování dovozují, že Warrenová bude mít zájem o demokratickou nominaci pro prezidentské volby v roce 2020. Jako nejpravděpodobnější Trumpovu protikandidátku ji vidí i televizní stanice CNN.

Australský deník The Australian se věnuje překvapivému oznámení australského premiéra Scotta Morrisona. Ten se nechal slyšet, že se nebrání přestěhování australské ambasády v Izraeli do Jeruzaléma. Austrálie ji má podobně jako řada dalších zemí v Tel Avivu. Pokud by tak Canberra učinila, následovala by Spojené státy, které své diplomatické zastoupení přesunuli do Jeruzaléma letos na jaře. Takový krok je vnímaný jako silné vyjádření podpory Izraeli, Jeruzalém totiž budí kontroverze, jelikož si jej jako hlavní město nárokují jak Izraelci, tak Palestinci.

Írán se snaží zmírnit účinky hospodářského a psychologického boje. Alespoň to tvrdí jeho prezident Hassan Rouhání. O jeho pondělních slovech, v nichž sdělil, že islámská země přijala příslušná opatření proti psychologickým a ekonomickým válkám, informuje list Iran Daily. Rouhání věří v lepší budoucnost. Sice odmítá, že by ekonomika země byla v krizi, připustil však, že není v normálním stavu. Psychologická válka podle něj vzala lidem naději. Ujistil ale, že vláda zajistí dodávky zboží i ve ztížených podmínkách. Zároveň vyzval ekonomy, aby přišli s návrhy řešení současných problémů.