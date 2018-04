Zahraniční tisk: Šokující příběhy indických znásilnění a námluvy mezi Pekingem a Dillí

Titulním stranám deníků po celém světě dnes nejčastěji dominuje narození dalšího potomka britské monarchie. Podíváme se ale také do Indie, kde tamní listy řeší epidemii znásilnění či do Číny, kde se věnují námluvám s Dillím.

Americký prezident Donald Trump se nachází pod zvýšeným tlakem evropských lídrů kvůli dohodě s Íránem. Pařížský lídr Emmanuel Macron během své návštěvy Bílého domu zopakoval přání starého kontinentu, aby byla složitě dojednaná jaderná smlouva mezi světem a Íránem zachována. Američtí a evropští vyjednavači se nyní dohadují o způsobu, jakým má být stávající smlouva s Teheránem v budoucnu pozměněna. Podle listu The New York Times jsou ale prý na dobré cestě a je možné, že Trump dohodu nevypoví.

„Měl jsem o ní opravdu strach,“ přiznal se ostrovní princ William krátce poté, co jeho manželka vévodkyně Kate přivedla na svět třetího potomka. Chlapec váží 3,8 kilogramu a společná fotografie šťastné rodiny zdobí titulní stranu deníku The Times stejně jako řady dalších světových deníků. List dodává, že William byl u porodu přítomen a jeho třetí potomek se stal pátým v pořadí nástupnictví na britský trůn.

O prý radikálně se zlepšujících vztazích mezi Indií a Čínou píše deník China Daily. Oba státy jsou blízko řešení pohraničních sporů, které dlouho zatěžovaly jejich kooperaci. Asijští velikáni s více než miliardovou populací údajně jednají o vytvoření společné zóny volného obchodu, přičemž pekingský deník připomíná, že Indie zvýšila svůj export na čínský trh oproti poslednímu roku o 40 procent.

Indický list přináší na titulní straně příběhy znásilnění, které se Indií šíří jako epidemie. Dnes popisuje příběh třináctileté dívky, kterou po tři dny znásilňoval lékař ve státě Uttarpradéš. Dívce se nakonec podařilo utéct a informovat otce, který zalarmoval policii. Obětmi sexuálního násilí jsou často mladí Indové z menšin, nižších kast a znevýhodněných skupin.

Za „barbarský“ označil mluvčí íránského ministerstva zahraničí saúdský útok na jemenskou svatbu, při němž tuto neděli zahynula dvacítka svatebčanů včetně nevěsty. List označil saúdskou akci za projev „frustrace agresora, který není schopen zlomit vůli jemenského lidu“. Teherán rovněž vyzval OSN, aby se zasadila o ochranu civilistů. Írán dlouhodobě podporuje šíitské povstalce, kteří obsadili sever Jemenu.

Izraelský deník pokračuje v kauze podivné smrti palestinského elektroinženýra Fadího Batše v Malajsii. Poukazuje na to, že Egypt souhlasí s tím, že do palestinského Pásma Gazy dopraví jeho ostatky. Batš byl tuto sobotu v malajském hlavním městě Kuala Lumpur zřejmě zavražděn izraelskými agenty, jakkoli židovský stát odpovědnost za útok odmítá. Batš byl členem ozbrojeného křídla radikálního hnutí Hamás a podle izraelského tisku se podílel na vývoji dronů, které chtěl Hamás nasadit do boje s armádou židovského státu.