ZAHRANIČNÍ TISK: Těžký boj britské premiérky, nedostatek francouzských starostů a návrat uprchlíků na Nauru

The Guardian

The Guardian 16.11.2018autor: The Guardian/Kiosko.net

Hlavní téma titulních stran dnešního vydání světových deníků je jasné: dohoda o Brexitu a další osud kabinetu britské premiéry Theresy Mayové. Britská vláda včera schválila návrh dohody o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie. Před hlasováním premiérka vyzvala k tomu, aby země „nebyla zatažena do hluboké a vážné nejistoty“ pramenící z odmítnutí jejího návrhu Brexitové dohody.

Mayová se ale radovat nemůže. Čelí totiž vážné vládní krizi. Kvůli znění dohody rezignoval včera na svůj post ministr pro Brexit Dominic Raab a o několik hodin později i ministryně práce Esther McVeyová a státní tajemník pro Severní Irsko Shailesh Vara.

I tak britská premiérka na závěr vyčerpávajícího dne na tiskové konferenci uvedla, že „naprosto věří tomu, že dohoda o 585 stránkách je tou správnou dohodou pro zemi i všechny její obyvatele“.

The New York Times

The New York Times 16.11.2018autor: The New York Times/Kiosko.net

Brexit by podle mezinárodního vydání deníku The New York Times mohl vést i k tomu, že na hranicích uvíznou svatební kytice. Květiny – a celkem se jedná o obchod dosahující částky kolem miliardy dolarů ročně – dnes směřují do Velké Británie většinou z Keni. Z africké země putují do Nizozemska a odtamtud do dalších evropských destinací. Dnes jde vzhledem k neexistenci hranic o rychlý proces bez placení cla. Brexit ale tohle vše změní. Lidé, kteří jsou do obchodu s květinami zapojeni, doufají, že finální dohoda jim další život co nejvíce usnadní. Na jednom se shodují všichni: „Produkt je potřeba dostat přes kanál co nejrychleji“.

Le Monde

Le Monde 16.11.2018autor: Le Monde/Kiosko.net

Starostové francouzských obcí nechtějí ve svých mandátech pokračovat i v dalších letech, píše dnes na titulní straně francouzský deník Le Monde, který vychází z aktuálního průzkumu Cevipof. V posledních komunálních volbách v roce 2014 bylo zhruba šedesát procent končících starostů znovu zvoleno.

Další hlasování čeká Francouze v roce 2020, už nyní je ale jasné, že velká část zástupců obcí chce v komunální politice skončit. Téměř polovina z nich tvrdí, že chce opustit všechny volené funkce. A jsou mezi nimi i starostové, kteří dnes vykonávají teprve své první volební období. Podle deníku za to mohou i některé legislativní změny posledních let: například zákaz kumulace funkcí nebo reorganizace správy regionů.

The Australian

The Australian 16.11.2018autor: The Australian/Kiosko.net

Deník The Australian dnes přináší příběh uprchlíků, kteří opustili ostrov Nauru v Tichém oceánu a přesídlili do Spojených státu, nyní ale chtějí zpět. Místní autority tvrdí, že je kontaktovalo s podobnou žádostí čtyřicet z celkem tři sta uprchlíků, kteří byli přesídleni do USA. Život v Americe je podle nich těžší, než si představovali.

Uprchlíci žijící na Nauru mohou podnikat, k dispozici mají i bydlení a zdravotní péči zdarma. Pracovat mohou na úřadech nebo v místních nemocnicích. Prezident ostrova Nauru Baron Waqa deníku řekl, že ho žádost o návrat nepřekvapuje. Nauru je podle něj místo, kde se levně žije, podnebí je příjemné a životní styl uvolněný. „Život ve Spojených státech není jednoduchý, je tam tvrdý boj o práci,“ uvedl Waqa.

Faktem ale zůstává, že i Nauru je pro mnohé migranty nejistým místem. Zbývajících zhruba pět set uprchlíků se tu podle svých slov cítí nevítaně, opuštěně a všem na očích.

The Star

The Star 16.11.2018autor: The Star/Kiosko.net

V Jihoafrické republice se odehrává další dějství v otázce vyvlastňování pozemků, které dnes vlastí většinou bělošští velkofarmáři. Jen chvíli poté, co byla přijata zpráva, která je dalším krokem k vyvlastňování půdy bez kompenzací, přispěchali ekonomové, obchodníci i farmáři s varováním, že změna ústavy může zničit celou místní ekonomiku. Zemědělské organizace jsou posledním vývojem tak rozčíleny, že slibují „velký boj“. Doporučení shrnutá ve zmíněné zprávě podle nich diametrálně odporují základním právům na ochranu osobního vlastnictví a ohrožují ekonomickou stabilitu země, důvěru investorů i udržitelný zemědělský rozvoj.