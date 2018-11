ZAHRANIČNÍ TISK: USA volí v „referendu o Trumpovi“, brexit zabolí i mazlíčky a proč být ranní ptáče

Ve Spojených státech dnes proběhnou volby do Kongresu, tomu se věnuje drtivá většina světových novin. Ty britské navíc řeší další otázky spojené s brexitem bez dohody, který by ohrozil například cestování se zvířaty. Co dalšího přináší dnešní tisk?

New York Times

The New York Times (6. 11. 2018)autor: En.Kiosko.net/ The New York Times

Američané volí Kongres, což na titulce řeší i New York Times. Podle předvolebních průzkumů by mohly tyto volby zkomplikovat zbytek Trupova volebního období. Velkou šanci na úspěch totiž mají demokraté, právě oni se ale netají tím, že chtějí Trumpovy kroky blokovat. Kromě nového složení Sněmovny reprezentantů Američané zvolí 39 guvernérů.

The Daily Telegraph

Daily Telegraph (6. 11. 2018)autor: En.Kiosko.net/ Daily Telegraph

Brexit bez dohody se dotkne i zvířat. Konkrétně domácích mazlíčků. Jejich majitelé, kteří byli dodnes zvyklí jezdit s nimi na dovolené či na zahraniční výstavy bez zvláštních příprav, budou muset po Brexitu se svými mazlíčky podstoupit nejen veterinární prohlídku, ale také zaplatit za certifikát potřebný k vycestování více než 1500 korun.

The Times

The Times (6. 11. 2018)autor: En.Kiosko.net/ The Times

Britský deník The Times na titulní stránce upozorňuje na studii, která dává do souvislostí spánkový režim a vznik rakoviny. Podle ní je u takzvaných „ranních ptáčat“ až o 40 % menší šance, že touto nemocí onemocní. Studie se týká především rakoviny prsu.

The Journal

The Journal (6. 11. 2018)autor: En.Kiosko.net/ The Journal

Deník Journal informuje o úmrtí pacienta, kterého operoval robot. Právě robotické operace bývají považovány za méně invazivní a bezpečnější než ty klasické. Stephen Pettit ale po podobném zákroku zemřel. Nutno dodat, že operaci srdce prováděl robot, kterého vedl chirurg, který s podobným přístrojem neměl zkušenosti a na operačním sále neměl ani příslušný dohled zkušenějšího lékaře.

The Daily Telegraph

Daily Telegraph (AU)autor: En.Kiosko.net/ Daily Telegraph

Australské deníky, včetně The Daily Telegraph, řeší vraždu syna populárního zpěváka Angryho Andersona. Šestadvacetiletý Liam zemřel v jednom z parků na severu Sydney. V souvislosti s vraždou policie zatkla Liamova přítele, který zřejmě vraždil pod vlivem drog. Podle policie navíc vykřikoval, že ho během vraždy „ovládalo zlo“.