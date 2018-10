ZAHRANIČNÍ TISK: V Británii dramaticky přibylo zranění po útoku nožem a Trump udeří na transgender komunitu

Britský deník The Guardian přináší na začátku týden znepokojující statistiku, podle které vzrostl ve Velké Británii za poslední dva roky počet lidí napadených nožem o více než třicet procent. A New York Times informují, že americký prezident Donald Trump se chystá výrazně omezit práva transgender komunity. Více v přehledu zahraničního tisku.

The Guardian

autor: The Guardian/Kiosko.net

Pondělní The Guardian přináší exkluzivní data. Ta pochází od britského Státního zdravotního ústavu (NHS) a ukazují, že počet obětí, které utrpěly život ohrožující bodné zranění, vzrostl za poslední dva roky o 34 procent.

Podle lékařů se také zvýšila závažnost útoků. U pacientů většinou léčí hned několik bodných ran. „Dříve jsme viděli jednu nebo dvě rány u jedné oběti. Nyní často vidíme mnohočetné rány, pět někdy až deset bodných zranění u jediného pacienta,“ popisuje doktor Ross Davenport, který působí jako traumatolog v nemocnici ve východním Londýně.

Konkrétně data z jedenácti hlavních trauma center v Anglii ukazují, že zatímco v roce 2015 až 2016 lékaři ošetřili 1 697 obětí s vážným bodným zraněním, v letech 2017–2018 jich byl 2 278, tedy o 34,2 procenta více.

The New York Times

autor: The New York Times/Kiosko.net

Deník The New York Times otevírá pondělní vydání článkem, podle něhož hrozí, že prezident USA Donald Trump přijde s výrazným omezením práv transgender lidí. Podle deníku se Trumpova administrativa chystá definovat termín pohlaví striktně jako biologický stav daný při narození člověka.

Jedná se o prozatím nejdrastičtější krok zpět, který administrativa podniká v oblasti práv transgender komunity.

Daily Mail

autor: Daily Mail/Kiosko.net

Britský deník Daily Mail se vrací k tzv. krevnímu skandálu. V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo ve Velké Británii až sedm a půl tisíce pacientů infikováno kontaminovanou krví. Nakaženi byli HIV nebo třeba žloutenkou typu C.

Deník po letech odhaluje, že část obětí úřady přesvědčily k tomu, aby podepsaly smlouvu s vládou, ve které se zavazovaly, že proti ní nepodniknou žádné právní kroky. Pacienti věděli, že byli infikováni virem HIV, až po podpisu se ale dozvěděli, že na ně byla krví přenesena i žloutenka typu C.

Pacienti, kteří trpí oběma nemocemi naráz, přitom umírají většinou rychleji než lidí nakaženi pouze jednou z nich.

Smlouvy byly podepsány v roce 1991 a každá z obětí tenkrát obdržela sumu zhruba 24 tisíc britských liber.

La Croix

autor: La Croix/Kiosko.net

Francouzský deník La Croix si v pondělním vydání pokládá otázku: jakou historii vyučovat na školách? Upozorňuje, že v případě dějepisu se jedná o předmět, ke kterému by se mělo přistupovat velmi opatrně. Aktuálně to podle něj ilustruje i reforma středních škol, na základě které by studenti v roce 2021 měli skládat kvalitnější maturitní zkoušky.

Nová pravidla určují, co přesně by se měli mladí Francouzi učit od září 2019 jak ve společné, tak i specializované části výuky. Historikové se ovšem nemůžou přesně shodnout, co do osnov zařadit. Podle deníku se jejich neshody mohou přehoupnout v celospolečenskou diskusi, protože výuka dějepisu ovlivňuje i to, jak následně lidé vnímají i současnost.

Už teď někteří profesoři varují, že se v osnovách dostává jen málo místa ženám a chybí zaměření na historii imigrace.

City A.M.

autor: City A.M./Kiosko.net

Britskou premiérku Theresu Mayovou čeká kvůli vyjednávání podmínek Brexitu bitva i na domácí půdě. Britský deník City A.M. popisuje, jak mezi konzervativci roste nespokojenost s tím, jak se zatím premiérka úkolu zhostila. Poslanci její strany požadují, aby se s nimi tento týden setkala a jejich rozčarování osobně čelila.

Jednání o podmínkách Brexitu se v poslední době nikam nehýbou a mnohým Britům už chybí trpělivost. „Mayové dochází čas,“ řekl pro City A.M. jeden z významných poslanců.