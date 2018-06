ZAHRANIČNÍ TISK: začíná MS ve fotbale, v Argentině řeší legalizaci potratů, na ostrovech brexit

Světový tisk se dneska pochopitelně věnuje převážně fotbalovému Mistrovství světa. A zatímco španělská reprezentace je údajně v chaosu, Francouzi by rádi sehráli roli černého koně turnaje. Mezi favority turnaje patří nepochybně – tak jako vždy – také Argentina. Tamní politici se kromě fotbalu v těchto dnech přou také o legalizaci potratů. Také ve Velké Británii nežijí jen fotbalem. Poslanci totiž včera hlasovali o zákonech souvisejících s brexitem.

Le Monde: Dvacet let starý úspěch může být oživen

Téměř všechny světové noviny se obšírně věnují fotbalovému mistrovství světa, které bude dneska zahájeno v Rusku. Francouzský list Le Monde v této souvislosti připomíná dvacet let starý titul, který vyhrála francouzská reprezentace vystavěná okolo Zinedina Zidana. Současná reprezentace sice nepatří mezi favority turnaje, obzvlášť ve srovnání s papírovou kvalitou Němců, kteří titul obhajují, nebo s týmy Španělska či Brazílie. Přesto je autor textu přesvědčený, že se mladý francouzský tým může na turnaji prosadit.



UNO: Fotbalový šampionát a dekriminalizace potratů

Také argentinský list se pochopitelně obsáhle a na několika stranách věnuje fotbalovému mistrovství světa, které začíná dnes v Rusku. Kromě toho se čtenáři ale dočtou také o tom, jak vypadala sněmovní debata o dekriminalizaci a legalizaci potratů ve sněmovně. Za právo na potrat se v minulých týdnech v zemi konaly masové demonstrace. A pokud zákon skutečně projde, bude Argentina nejlidnatější zemí Latinské Ameriky, která umožní ženám uměle přerušení těhotenství bez udání důvodu, jímž je například ohrožení zdraví nebo života matky. Hlasovat by o zákoně měli zákonodárci ve čtvrtek.



El Pais: Španělská reprezentace v chaosu

Také španělský El Pais informuje o dění blížícího se Mistrovství světa. Jenomže Španělé k tomu mají o důvod víc. Fotbalový svaz krátce před zahájením šampionátu odvolal hlavního trenéra reprezentace Julena Lopeteguie, neboť ten se – zčásti pokoutně – upsal slkavnému Realu Mardid. El Pais v této souvislosti píše, že se Španělský národní tým ocitl v chaosu, ze kterého ho má vyvést nový kouč Fernando Hiero. „Najednou si většina hráčů uvědomila možnost vrátit se do soutěže s nadějí na dosažení velkého úspěchu,“ píše deník.



The Times: Corbyn prohrál důležité hlasování o Brexitu

Předseda Labouristů Jeremy Corbyn utrpěl jednu z největších porážek, když sněmovna zamítla labouristický dodatek, ve kterém požadovali, aby vláda s Bruselem vyjednala plný přístup k jednotnému trhu. Informuje o tom britský deník The Times. Poslanci následně neschválili ani dodatek Sněmovny lordů, který žádal setrvání země v Evropském hospodářském prostoru. Projednávaná norma o odchodu země z Evropské unie má zajistit právní kontinuitu po brexitu. Zákonodárci obou komor britského parlamentu by ho měli schválit před odchodem země z EU 29. března příštího roku.



Frankfurter Allgemeine: Turecké volby jako jeden velký otazník