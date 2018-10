Zahraniční tisk: Zastánce tvrdé ruky do každé rodiny, aneb za všechno může Trump

Financial Times

Stejně jako další významná zahraniční média se i list Financial Times věnuje výsledkům druhého kola prezidentských voleb v Brazílii. Zvítězil v nich bývalý armádní kapitán Jair Bolsonaro, zastánce tvrdé ruky v rodině (při trestání dětí) i v politice (chválí vládu vojenské junty). Bolsonaro je zároveň zastáncem ekonomického liberalismu a bojovníkem proti korupci. Financial Times zároveň upozorňují, že předvolební kampaň v Brazílii byla charakterizována napětím a polarizací mezi pravicí a levicí, které přineslo i hádky do jednotlivých rodin, což přinese napětí v zemi i do budoucna.

Americký liberální deník se vrací ke střelbě v synagóze v Pittsburghu, kde útočník motivovaný antisemitismem v sobotu zabil 11 lidí a dalších šest zranil. The New York Times připomíná údajě o růstu antisemitismu v USA v posledních letech a projevy nenávisti vůči Židům na sociálních sítích, kam chodil i útočník. Zároveň list píše o všeobecném růstu nesnášenlivosti a spojuje anitseministmus ve svém komentáři s odmítáním uprchlíků a muslimů a nepřímo také s vyjadřováním amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Američtí představitelé mají obavu, že izraelské vojenské akce v Sýrii se mohou obrátit proti americkým vojákům v Iráku, tvrdí americký konzervativní list The Wall Street Journal s odvoláním na dobře informované zdroje. Izrael podniká nálety v Sýrii proti íránským cílům. Spojené státy oficiálně trvají na tom, že s tím nemají nic společného, ale uznávají právo Izraele na sebeobranu. Irán totiž dodává zbraně svým spojencům v Sýrii a buduje tam své základy. Zároveň přitom tvrdí, že chce zničit Izrael. Jenže Íránci prý začínají podezřívat Američany, že Izrael proti nim podněcují, i když to není pravda. A mohli by proto zaútočit na pět tisíc amerických vojáků, kteří jsou nyní v Iráku.

Hongkongský deník South China Morning Post analyzuje vztahy Tchaj-wanu, Spojených států a pevninské Číny a dochází k závěru, že USA změnily po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta svoji politiku vůči Pekingu. Podle listu se Washington nyní otevřeně stojí proti Číně a to se projevuje jak plánovaným prodejem zbraní Tchaj-wanu, tak nově povelením návštěv vysokých amerických představitelů na ostrově a plánováním společných vojenských cvičení.

Singapurské The Straits Times upozorňují mimo jiné na probíhající politickou krizi na Šrí Lance. Odvolaný premiér tam odmítá vyklidit své sídlo a pustit tam nového předsedu vlády. Došlo už k první střelbě a velení policie zrušilo policistům všechny dovolené. Nejde přitom ale jen o to, kdo bude premiérem. Za novým premiérem je prý Čína, zatímco ten odvolaný měl lepší vztahy s tradičním spojencem Šrí Lanky Indií. Jde tak i o zápas mezi Pekingem a Dillí o získání vlivu v Indickém oceánu.

Moskva a Damašek mají plán B pro syrskou provincii Idlib, kterou ovládají povstalci proti syrské vládě, píší ruské noviny Nězavisimaja Gazeta. Tímhle plánem je zatočit s povstalci vojensky za pomoci „šíitských formací“, neboli ozbrojených skupin placených a řízených Íránem. Moskva si stěžuje, že dohoda uzavřená s Tureckem o příměří s ozbrojenými skupinami v Idlibu (část z nich Ankara kontroluje) není plně dodržováno a že na ruskou základnu v syrském Hmímímu stále útočí „vražedné drony“ povstalců.