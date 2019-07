Západ šokoval „moskevský teror“. Co se stalo během protestů, po kterých skončily stovky lidí v poutech? | info.cz

Na 1400 protestujících, kteří druhý víkend po sobě vyšli do ulic s požadavkem konání svobodných voleb, bylo zadrženo a někteří po zásahu obušky skončili v péči zdravotníků. Podle monitorovací skupiny OVD-Info moskevská policie zatkla přesně 1373 lidí – mezi nimi i některé z nezávislých kandidátů, kteří byli z voleb do moskevského parlamentu vyřazeni.

Jedním z nich je i bývalý opoziční poslanec Dmitrij Gudkov, který sobotní dění v Moskvě na twitteru komentoval slovy: „Poslední iluze, že se můžeme legálně účastnit politického dění, se vytratily.“ Kromě Gudkova podle Rádia Svobodná Evropa skončili v poutech také opozičníci Ivan Ždanov nebo Ilja Jašin.

Nepovolené demonstrace, která trvala asi sedm hodin, se podle policie zúčastnilo na 3500 lidí, organizátoři pak mluví o pěti tisících.

Sobotní protesty navázaly na demonstrace z předminulé soboty. Po nich policie zadržela opozičního předáka Alexeje Navalného a potrestala ho 30denním vězením. V neděli byl ale přední kritik prezidenta Vladimira Putina převezen do nemocnice.

Ruské úřady jeho hospitalizaci zdůvodnily výskytem prudké 'alergické reakce', opoziční média ale s odkazem na Navalného blízké tvrdí, že byl za mřížemi přiotráven. Podle jeho mluvčí totiž Navalnyj nikdy alergií netrpěl, o záměrné otravě hovoří i jeho lékařka Anastasija Vasiljevová, která měla možnost ho v nemocnici navštívit. „Nemůžeme vyloučit toxické poškození kůže neznámou chemickou látkou, kterou mu indukovala třetí osoba,“ napsala lékařka na facebooku s odkazem na otoky v obličeji a zarudnutí kůže Navalného. Opozičníkův stav se měl následně zlepšit a je mimo ohrožení života.

Navalny’s personal doctor has examined him and says his condition has improved.