Zemanův štáb, čínská strategická výspa a horká půda v Jeruzalémě. Výběr reportáží roku 2018

Prezidentské volby, v nichž byl znovuzvolen do čela státu Miloš Zeman. Přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, jenž vyvolal mohutné protesty Palestinců. Nebo čínské město, které teprve vyrůstá v Malajsii, ale místní už z něho mají strach. Reportéři INFO.CZ byli v roce 2018 na místech, kde se psaly dějiny i těch, na která svět tak trochu zapomněl. Nahlédněte do redakčního výběru toho nejzajímavějšího, co vyšlo na INFO.CZ v uplynulém roce.