Žirafa rozdrtila filmaři hlavu při natáčení. Letěl pět metrů vzduchem, už mu nedokázali pomoct

Jihoafrický filmař Carlos Carvalho zemřel po střetu se žirafou při natáčení v Jihoafrické republice. Oznámila to jihoafrická agentura CallaCrew. Sedmačtyřicetiletý filmař natáčel v přírodním parku Glen Afric nedaleko Pretorie.

Žirafa udeřila muže hlavou a Carvalho letěl vzduchem pět metrů. Utrpěl těžké zranění hlavy. Letecky byl sice převezen do nemocnice v Johannesburgu, kde ale zemřel.

Neštěstí se stalo ve středu v safari parku a Carvalho se snažil zabírat detaily těla a nohou žirafy, která začala být neklidná. Mluvčí parku sdělila, že Carvalho nedodržel bezpečnostní doporučení a že to, co se stalo, není chyba zvířete, které se jmenuje Gerald. „Neměl povolení natáčet, jednal na vlastní pěst. Nehodláme Geralda utratit, neudělal nic špatného. Nepovažuji ho za nebezpečného, je to prostě velké divoké zvíře a ten člověk neuposlechl bezpečnostní doporučení,“ řekla mluvčí.

Carvalho pracoval na seriálu, který pojednává o britské rodině, jež založila v Jihoafrické republice nemocnici pro zvířata.

Carvalho je znám zejména podílem na filmu z roku 2013 The Forgotten Kingdom (Zapomenuté království), za nějž dostal cenu africké filmové akademie, uvedla agentura CallaCrew.