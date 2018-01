Zmizelý let MH370 vyplouvá hledat futuristická loď s podmořskými drony

Pátrání po letadle, které v roce 2014 zmizelo během letu s kódovým označením MH370 někde v Indickém oceánu, vstupuje do dalšího dějství. Na moře vyplula futuristická loď Seabed Constructor vybavená supermoderními podmořskými drony. Cíl je jasný: Objasnit jednu z nejtajuplnějších záhad posledních let.

Zhruba před rokem bylo přerušeno dlouhé a bezvýsledné pátrání po čemkoliv, co by objasnilo osud letu MH370 společnosti Malaysia Airlines. Boeing 777 se ztratil dne 8. března 2014 i s 239 lidmi na palubě. Posádka vysílačkou poslala do Kuala Lumpuru zprávu ve znění „Dobrou noc, malajsijské tři sedm nula“. Tou dobou byl boeing ve výšce 10 600 metrů a letěl rychlostí 872 kilometrů za hodinu. Pak za krásného počasí beze stopy zmizel.

Nyní se předpokládanou oblast tragédie vydává propátrat v Norsku postavená loď Seabed Constructor, patřící americké těžební společnosti Ocean Infinity. Na cestu se vydala, aniž by měla firma uzavřenou smlouvu s malajskými úřady. „Předpokládáme, že se smlouvu povede uzavřít. Nechceme ztrácet čas čekáním,“ citoval vyjádření Ocean Infinity list Straits Times.

Seabed Constructor byl spuštěn na vodu v roce 2014 v norské loděnici. Je 115 metrů dlouhá a 22 metrů široká, plný výtlak činí 7883 standardních tun. Podle údajů webu Marine Traffic loď nyní průměrnou rychlostí 12 uzlů míří z Durbanu k vypočtenému místu katastrofy letu MH370. Až se na něj dostane, spustí z paluby skupinu samořiditelných podmořských plavidel, která by se dala přirovnat k leteckým dronům. Začnou metr po metru prozkoumávat dno a hledat trosky, které by mohly objasnit, co se vlastně s nešťastným boeingem i 239 lidmi na jeho palubě stalo.

Podle záznamu z vojenských radarů se letoun po posledním hlášení z kabiny nejdříve prudce otočil na západ, zvýšil letovou hladinu až na 13500 m a poté klesl na 3600 m. Podle výpočtů letoun následně změnil směr letu na jih. Naposledy byl malajsijským vojenským radarem zachycen nad Malackým průlivem v 2:40 místního času (18:40 7. března 2014 středoevropského času) v okolí ostrova Pulau Perak.

Okamžitě po ztrátě kontaktu mezi letadlem a řídícím střediskem zahájila Malajsie pátrání po stopách nebo troskách letadla, do kterého se ze začátku zapojily desítky lodí a letadel z 11 zemí, celkem se na vyšetřování podílelo pětadvacet států. Američtí vyšetřovatelé přišli s verzí, že letadlo mohlo letět po ztrátě kontaktu s civilní navigací ještě asi čtyři hodiny. Letadlo by v takovém případě mohlo uletět dalších 4000 kilometrů a dostat se třeba na hranici Číny s Mongolskem, Indie s Pákistánem či do Austrálie. Další analýzy však tuto možnost vyloučily.

Postupně se povedlo na ostrově Réunion najít vztlakovou klapku ztraceného boeingu, pak ještě sedadlové polštářky a okno. Ještě v roce 2016 se našel kousek letadla na Mauriciu – a pak už nic. Dne 17. ledna 2017 bylo pátrání ukončeno.

Nové informace by do tajuplného příběhu mohl vnést právě výzkum Seabed Constructoru. Když nic jiného, třeba se aspoň povede umlčet stále divočejší konspirační teorie o zmizení letadla. Ty tvrdí například, že letadlo zasáhla vojenská raketa. Piloti potom odeslali z poškozeného kokpitu nouzové volání, které bylo přijato v Singapuru, a letadlo potom skončilo v moři. Jiné teorie říkají, že let MH370 pokračoval v letu na východ a stroj přistál na tajné základně Vietnamu, někde na Filipínách, nebo že byl přímo unesen mimozemšťany.