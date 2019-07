Známý sexuální násilník se přátelil s Clintonem i Trumpem. Skandál otřásá americkou vládou | info.cz

Epstein se mezi americkou smetánkou pohyboval už od 80. let, kdy pracoval v investiční bance Bear Stearns. Následně založil vlastní firmu a zanedlouho spravoval miliardy dolarů zámožných klientů. V roce 1992 vlastnil největší soukromou rezidenci na Manhattanu a částečně žil i v Palm Beach na Floridě.

Kolem sebe postupně vytvořil síť slavných přátel. Ta zahrnovala bývalého prezidenta Billa Clintona nebo současného šéfa Bílého domu, tehdy realitního magnáta Donalda Trumpa.

Úžasný chlápek, říkal o něm Trump

Epstein byl na svoje známosti náležitě pyšný. „Investuji do lidí,“ prohlásil v roce 2002 v rozhovoru pro New York Magazine. Ve stejném materiálu jej Trump označil za „úžasného chlápka, se kterým je mnoho zábavy“. Dodal, že Epstein má rád krásné ženy jako on a mnoho z nich je mladých.

Vyšetřovatelé to v roce 2005 popsali jinak. Epsteina vykreslili jako sexuálního predátora, který si užívá společnosti velmi mladých dívek (nejmladším bylo 14 let), nutí je k prostituci a motivuje, aby do jeho erotického byznysu přiváděly další lidi. Epstein se bránil, že dívky s praktikami souhlasily. Podle svých slov se také domníval, že všem již bylo 18 let.

Když skandál propukl a vyšetřovatelé představili svoji 53stránkovou zprávu popisující spáchané zločiny, Epstein si najal tým právníků zahrnující známá jména jako Alan Dershowitz nebo Kenneth Star.

Výsledkem byla dohoda, kterou v roce 2008 uzavřel Epsteinův tým s floridskými žalobci. Ta umožnila Epsteinovi vyhnout se doživotnímu vězení ve federální věznici a místo toho strávit 13 měsíců ve státním vězení s volnějším režimem. Epstein měl například povolení vycházet šestkrát týdně mimo zařízení kvůli své práci.

Co víc, dohoda Epsteinovi zaručila, že nebude muset své činy vysvětlovat před soudem. Americká média přitom spekulují, že na zneužívání se mohli podílet i další lidé z jeho okolí. Důkazy, které by toto tvrzení podpořily, ale neexistují. Například kancelář exprezidenta Clintona se už vyjádřila, že ačkoli se Clinton s Epsteinem stýkal, o „hrozných zločinech nic nevěděl“.

Ministr pod palbou

Po více než deseti letech od dohody to však vypadá, že Epstein se soudu nakonec přece jen nevyhne. Vyšetřovatelé jeho případ znovu otevřeli. Policisté v sobotu prohledali jeho byt a našli několik fotografií nahých a polonahých dívek. Epstein čelí novému obvinění ze sexuálních obchodů, které jej může poslat za mříže až na 45 let. Sám vinu odmítá. „Jsou to staré věci,“ komentoval věc jeho právník.

Kauza však zasahuje i do politiky. Ministr spravedlnosti William Barr se stáhl z dozorování případu, aby předešel obvinění ze střetu zájmů. Jeho bývalá advokátní kancelář Epsteina v minulosti zastupovala. Větší potíže má ale ministr práce Alexander Acosta, jehož k rezignaci vyzvala například šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Acosta působil jako žalobce na Floridě v době, kdy se Epsteinovy prohřešky probíraly poprvé. Tehdy finančnímu magnátovi hrozilo až doživotí kvůli obchodování s lidmi a zneužívání nezletilých dívek. Acosta ale tehdy umožnil uzavření zmíněné dohody, která Epsteina uchránila od doživotí a znemožnila detailnější prozkoumání případu.

Ministr čelil dotazům na dohodu s Epsteinem už během svého potvrzování v Senátu v roce 2017. Tehdy se hájil, že dohoda, která zajistí, že někdo půjde do vězení a zaregistruje se jako sexuální násilník, je dobrá. V únoru letošního roku však federální soudce na Floridě konstatoval, že ministerstvo spravedlnosti porušilo zákon, když o dohodě neinformovalo Epsteinovy oběti.

Podle listu Politico rozhodnou o Acostově osudu následující dny. Zdroje listu však nepředpokládají, že by jej Trump na základě současných informací z administrativy odvolal.