„Plánuju jít volit, ale až na druhé kolo. Od nás je totiž výlet do Londýna děsně drahý, takže si to nemůžu dvakrát měsíčně jen tak dovolit. Bylo by levnější letět na volby z Brna do Londýna (dvakrát) než jet vlakem z Edinburghu,“ uvedla pro INFO.CZ Kateřina Steel Kusáková, která žije ve skotském městě Dundee. Právě přílišná vzdálenost a nákladnost cesty mnohé odradila od hlasování.

„I když bych tentokrát šla volit moc ráda, nepůjdu. Naposledy, když jsem to zjišťovala, bych musela jet volit do Berlína. Což mám skoro 700 km,“ vysvětluje Kateřina Lefebvre, která žije v Německu. Někde se voliči rozhodli nejít k urnám i proto, že by museli jet volit dokonce do jiné země.

„Uvažovala jsem nejdřív alespoň o hlasování jednom kole, pokud bych to zvládla na otočku - třeba ráno přiletím, večer poletím zpět. Jenže ty lety bohužel takhle nevycházejí, musela bych tam přespat. Mrzí mě to, ale nějaké výčitky z toho nemám. Cítím sice jako určitou občanskou povinnost k těm volbám jít, ale opravdu se necítím povinna platit nemalou částku za to, že volebního práva vůbec můžu využít,“ uvedla volička z Malty, která by musela hlasovat v Římě.

„Já jsem bohužel volit nemohla, v Dallasu nemáme jak. Respektive mohla, ale musela bych osobně do Washingtonu, abych se zapsala na seznam voličů nebo pro voličský průkaz a pak znova osobně volit. Což samozřejmě je dost nerealistické, je to jako bych z Prahy jela do Říma. Dost mě mrzí, že nám není umožněno volit jinak,“ uvedla Martina Furtádová.

Podle dalších ohlasů byla ale letos volební účast v zahraničí poměrně vysoká. „Na českém velvyslanectví v Paříži odvolilo do dnešních deseti hodin 328 voličů. Počet hlasů tak překonal minulou volbu prezidenta, kdy ve Francii volilo v prvním kole 324 Čechů. Ve druhém kole očekává komise ještě větší účast,“ uvedla spolupracovnice INFO.CZ Magdalena Rejžková a dodává: „K volebním urnám v Paříži dorazili voliči žijící v metropoli, ale i po celé Francii.“ Třeba lékařka Barbora z Dijonu: ,,Stojí to za to, mám pocit, že českou společnost ovládá jistá lhostejnost a mám strach, že převládne. Proto jsem tady. I když pracuji ve Francii, ke své vlasti mám samozřejmě pořád vztah." Manželé ze Champagne, dlouhodobě usazení ve Francii, přijeli volit poprvé od roku 1989. ,,Máme dvojí občanství. Na současného prezidenta nejsme úplně hrdí, proto jsme se rozhodli přijet. Vstávali jsme v půl 6, ale pojali jsme to jako takový kulturní výlet do Paříže," uvádějí.

Někteří hlasující si stěžovali na nemožnost volby na dálku. Třeba ze severu Francie, z Lille, musel vyrazit autem učitel Štěpán. „Určitě by bylo lepší, kdyby to šlo korespondenčně, nebo po internetu, vzdálenosti ve Francii jsou velké, musel jsem vyrážet brzo ráno, navíc mě s českou SPZ ještě kontrolovala policie, tak to není úplně příjemné,“ uvedl. I přes vzdálenost ale plánuje přijet i na druhé kolo: „Demokracie se musí pěstovat a my si musíme vážit toho, že tuto možnost máme.“

O svých favoritech moc voličů mluvit nechce. Profesor politologie ze Sciences Po Jan Rovný, který přišel volit s dětmi, odhaduje, že ve Francii zvítězí Jiří Drahoš. „Zahraniční voliči jsou většinou liberálnější, proto soudím, že budou volit strategicky Jiřího Drahoše. Pavel Fischer na tom asi taky bude dobře, ale myslím, že to, že byl velvyslancem ve Francii, nebude mít zásadní vliv.“

Volí také Češi ve Spojených státech, kde se po hlasování tradičně scházejí ve zdejší české restauraci. „Volba proběhla velmi rychle a nebyly žádné fronty. Postupně se ale česká hospoda v přízemí České národní budovy zaplnila těmi, co odvolili, a atmosféra byla nadějná,“ uvedl pro INFO.CZ Jindřich Zítek, který hlasoval ve Washingtonu.

Volí také Češi v sídle Evropské unie. „Byl jsem volit někdy po druhé hodině odpoledne, krátce po otevření volební místnosti. Na místě byla již celá řada lidí, od úředníků ze stálého zastupitelství a ambasády tak z evropských institucí. V budově byla dobrá atmosféra, děti si hrály s českými vlajkami. Viděl jsem, že bylo dost lidí zaregistrovaných ve voličském seznamu, ale již po druhé hodině jsem byl několikátý s voličským průkazem vystaveným v ČR, případně poslaným na ambasádu poštou,“ okomentoval Pavel Havlíček, který hlasoval v Bruselu.

„Já to mám naštěstí jen půl hodiny metrem. Pokud bych měl ale cestovat několik hodin, asi bych si to rozmyslel,“ uvedl Tomáš Buráň z Londýna. Z jeho okolí prý nešlo volit poměrně dost Čechů, kdyby šlo volit elektronicky, myslí si, že účast by byla mnohem vyšší.

V Jižní Koreji novináře prý české volby příliš nezajímají. Mají ale obavy, aby česká politická reprezentace měla své zastoupení na zahájení blížících se olympijských her. „Zde v Koreji naše volby nikoho příliš nezajímají. Na českém velvyslanectví jsem již odvolila – zrovna jsem přišla v době "návalu" lidi, to znamená jedné slečny hned přede mnou, jinak vše probíhalo fajn. Místní české diplomaty spíše trápí logistická otázka, zda kandidát, který bude zvolen, přiletí na olympiádu. Zeman prý již účast v případě zvolení přislíbil a netuším, jaké plány mají ti ostatní či zda o tom vůbec přemýšleli,“ uvedla pro INFO.CZ volička z jihokorejského Soulu.