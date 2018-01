Vzhledem k poměrně ostrému vymezování se vůči současnému prezidentu lze téměř se stoprocentní jistotou předpokládat, že pokud se Miloš Zeman do finále skutečně probojuje, podporu nezíská od nikoho ze čtveřice Drahoš, Horáček, Fischer a Topolánek. Ti si několikrát veřejně slíbili v potenciálním duelu se Zemanem vzájemnou podporu, což se jim bude těžko brát zpět. Nicméně taková podpora může mít různou formu a intenzitu.

Zřejmě bez problémů by doporučení od sledované trojice Zemanových vyzyvatelů získal Pavel Fischer, jenž se soustřeďoval především na současného prezidenta a na ostatní prakticky neútočil. Relativně silnou podporu by pravděpodobně mohl očekávat i Michal Horáček, který sice společně s Mirkem Topolánkem vkládal do kampaně největší důraz na emoce a názorový střet, zároveň si však podle zaznamenaných výroků nikoho vyloženě neznepřátelil. V podobné situaci se nachází i Jiří Drahoš, jemuž sice Horáček s Topolánkem vytýkali nevýraznost, ale nikdy slovem nenaznačili, že by ho kvůli tomu odmítli v souboji s Milošem Zemanem podpořit. Asi největší problém získat rozhodnou podporu od všech tří sledovaných protikandidátů by měl Mirek Topolánek. Jiří Drahoš na jeho konto totiž uvedl, že si na rozdíl od Horáčka a Fischera za sebou táhne stíny minulosti, a prezidentem by „být rozhodně neměl“. V případě Michala Horáčka a Pavla Fischera by Topolánek výslovnou podporu zřejmě dostal. V mediálním prostoru se zatím neobjevilo žádné jejich vyjádření, které by svědčilo o opaku.

Jak se překrývají fanouškovské skupiny jednotlivých kandidátů?

Facebook je v oblasti sociálních sítí klíčovým komunikačním kanálem téměř všech prezidentských kandidátů. Skupiny uživatelů, kteří na komunikaci jednotlivých kandidátů na Facebooku reagují, se do určité míry překrývají. Jak blízko jsou si tedy facebooková publika (voliči) jednotlivých kandidátů? A odráží vzájemné vztahy kandidátů v kampani?

Všichni proti Zemanovi

I z hlediska facebookových publik je evidentní, že odpor vůči současnému prezidentovi je ostatním kandidátům společný. Kritika Zemana se zdá být sázkou na jistotu, protože mezi uživateli aktivními na stránkách ostatních kandidátů a těmi, kteří interagují s komunikací Miloše Zemana, jsou pouze minimální překryvy. Největší shoda se Zemanovým publikem (17 %) se projevuje u Petra Hanniga.

Mezi publiky trojice Drahoš - Fischer - Horáček panuje poměrně značná shoda. Více jak jedna pětina uživatelů aktivně reagujících na příspěvky těchto kandidátů je shodná. Mezi Drahošem a Fischerem se tato shoda dokonce blíží k 30 % aktivních sledujících. Vzájemná podobnost publik však nezakládá absolutní podporu voličů vůči ostatním kandidátům.

Ačkoli jsou často společně zmiňováni jako „schůdní kandidáti“, řada voličů by svou podporu v druhém kole mohla mířit jinam. Například podporovatelé Fischera a Horáčka ve svých komentářích často vyjadřují ostrou kritiku vůči Drahošovi, kterého považují za osobnost s nečitelnými názory a slabými kompetencemi. Horáček také čelí negativním hodnocením ze strany voličů Drahoše a Fischera, a to zejména kvůli vztahu k premiéru Babišovi a „nedostatečným politickým zkušenostem“. Naopak Fischer si získává sympatie i mezi příznivci Horáčka a zejména Drahoše, s nímž je nejčastěji porovnáván. V jeho případě se silná kritika od podporovatelů Horáčka a Drahoše objevuje znatelně méně často a zdá se, že by podporu jejich voličů případně získal.

Poněkud stranou stojí Mirek Topolánek. Shoda uživatelů aktivních na jeho profilu s publiky trojice Drahoš - Fischer - Horáček je signifikantně nižší. Výrazně silněji se jeho sledující prolínají s publikem Vratislava Kulhánka a Jiřího Hynka (z jedné čtvrtiny). Podporovatelé Drahoše a Fischera vůči Topolánkovi v diskusích nešetří kritikou pro jeho politickou minulost a napojení na velké firmy. Řada z nich jej kategoricky odmítá. Naopak s Horáčkem je často srovnáván jako podobně silný kandidát: uživatelé aktivní na jejich stránkách se shodují z 18 % a často oba kandidáty chválí za silné postoje a názory.