Podivná výchova k demokracii. Zeman vykoumal, že bez něj na Hradě bychom pošli na špínu a hlad

Úřadující prezident Miloš Zeman dal najevo, že pokud nepostoupí do druhého kola prezidentské volby, nepůjde volit. Prý by neměl koho, protože ostatních osm kandidátů nemá dostatečné zkušenosti. Je poněkud zarážející, se takto vyjadřuje nejvyšší ústavní činitel země, který by naopak měl jít příkladem a vyzývat k účasti co nejvyšší, protože volby jsou – jak známo - kořením demokracie.

V Zemanových odpovědích, které do éteru přenášela Frekvence1, je cítit mobilizace svých věrných a nepřímá dehonestace protikandidátů. Nad tím už snad není ani potřeba se více pozastavovat, protože Zeman už dávno nedrží své předsevzetí, které před rokem vyhlásil. Jedinou výjimkou jsou pouze televizní debaty s protikandidáty, kterým se vyhýbá a chodí pouze tam, kde je sám, moderátor se ho zeptá na takřka předem schválené otázky a nedovoluje si mu v ničem oponovat.

Zemanův výrok o případném bojkotu druhého kola už poněkud problematický je. Prezident jím nejen že dává nepokrytě najevo, že všichni ostatní kandidáti jsou tupci a že s jedním z nich v čele bychom v budoucích letech takřka pomřeli na hlad, špínu či nemoci. On tady de facto degraduje prezidentské volby na referendum o své osobě. Pan prezident má jistě velké ego, ale při vší úctě k němu, to tak samozřejmě není. To bychom na tom byli hodně špatně.

Do prezidentské volby se „kvalifikovala“ řada kvalitních osobností (oproti první volbě před pěti lety jen škoda, že mezi nimi není alespoň jedna či dvě ženy). Občané mají z čeho vybírat dle svého naturelu, politického názoru i osobnostních preferencí. Jednotliví kandidáti přistoupili a přistupují k předvolební kampani poctivě a zodpovědně. Za všemi stojí nějaký životní zkušenosti a příběh, a to, že nepůsobili v politice určitě není jejich handicap. V dnešní době je to spíš bod k dobru. Ostatně Miloš Zeman byl také dříve prognostikem a ekonomem, než se stal politikem. Mohl by velkoryse dopřát tento přerod i jiným.

Volby při takovém množství uchazečů jsou velice otevřené, ale asi málokdo pochybuje, že by Miloš Zeman nepostoupil do druhého kola. Ba co víc, Zeman je považován za největšího favorita volby a má vysoké šance na své znovuzvolení. O konečných výsledcích rozhodne především volební účast. Před pěti lety se pohybovala okolo 60 procent, nyní by bylo fajn, kdyby byla vyšší a dosáhla například alespoň 70 či 75 procent.

Před pěti lety si voliči vybírali vesměs mezi politiky. Řada z nich byla okoukaná a měla za sebou partaj, která jim nakonec příliš nepomohla a spíš uškodila. Nyní je to jiné. Straničtí kandidáti tu nejsou. O hlasy se ucházejí lidé stojící mimo stranickou politiku a pocházející z nejrůznějších oborů. Jejich programové priority nejsou shodné, v řadě věcí se liší. Stejně tak se lidí názory napříč českou populací. Zkrátka a dobře, každý občan by se mohl najít v nějakém z kandidátů. Není zde proto důvod jít nevolit.

Druhé kolo už bude jen souboj jeden na jednoho a zde se už přistupuje k negativní volbě nebo mnohdy volbě menšího zla. Ale i tento volební zápas je potřeba vykonat a mělo by se jej účastnit co nejvíce lidí. Proto je potřeba avizovaný prezidentský bojkot vnímat jen jako gesto jednoho řadového člověka a rozhodnout se vlastní hlavou. Tento apel míří především na prvovoliče a mladé, kteří mají šanci ovlivnit dění v této zemi a ukázat, zda jsou sebevědomími lidi anebo jen slepým stádem bez vlastního názoru a tudíž i lepší budoucnosti.

