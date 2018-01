Svobodové zemřelo dítě v koncentráku, Havlová si oblibu musela vybojovat. 5 prvních dam české historie

Už za měsíc bude jasné, zda někdo Ivanu Zemanovou nahradí v pozici první dámy Česka. Byla by to už 12. žena, která by na Hradě zasedla po boku svého manžela. A jaké byly její předchůdkyně? V minulém článku jsme vám připomněli prvních pět dam Československa. Jaké byly ale životní družky Ludvíka Svobody, Gustava Husáka, Václava Havla a Václava Klause?