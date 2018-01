Ve Spojených státech, kde českého prezidenta volí na čtyřech místech, odradí mnoho Čechů od voleb velká vzdálenost k nejbližší volební místnosti. Zvláště když se hlasování koná v USA ve všední dny čtvrtek a pátek. Volí se v Los Angeles, Chicagu, New Yorku a Washingtonu D.C. Podle vedoucí sekce veřejné diplomacie Pavly Veličkinové bývá v USA při českých volbách celkem kolem tisíce hlasů, nejvíce v New Yorku. Ve Washingtonu, kde je to kolem 20 procent, volil během prvního dne i syn jednoho z kandidátů Petra Hanniga Jan, profesor na univerzitě v Severní Karolíně.

„Žiji v Severní Karolíně a toto je nejbližší volební místnost. Je to téměř pět hodin autem. Bylo by lepší, kdyby to bylo blíž, nebo kdyby se dalo hlasovat korespondenčně, ale pro otce to udělat musím," řekl Jan Hannig.

V Americe bydlí ve městě Cary, kde je několik univerzit a je zde i malá česká škola s českou komunitou. Snažil se prý tamní lidi přesvědčit, aby jeli s ním, ale je pro ně těžké uvolnit se z práce. Hannig si jako profesor čas zorganizuje. „Já ráno měl ve škole přednášku, sešel jsem se se svým postgraduálním studentem a po obědě jsem vyrazil. Teď doufám, že budu do půlnoci zpět," dodal před svou zhruba 470 kilometrů dlouhou cestou zpět domů.

„Volil jsem otce. S tátou sice nemáme úplně podobné politické názory, ale v Americe jsem se naučil, že je důležité podporovat rodinu. Takže když jsem byl na Vánoce v Praze, tak jsem se ho snažil podporovat, co to šlo," řekl. S otcem se rozchází zejména v názorech na Evropskou unii, osobně je více pro Evropskou unii a pro zavedení eura.

Volit ve Washingtonu se chystá i český basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský, který hraje NBA za místní Wizards. „Chystám se volit, manželka (Anna) také. Měla tu teď rodiče, tak jsme s nimi řešili, co je třeba si zařídit. Je dobře, že jsme ve Washingtonu a nemusíme za volbou cestovat někam daleko," řekl Satoranský.

„Politika mě zajímá. V dnešní době je jednoduché sledovat dění na sociálních sítích. Není to tak, že bych vyloženě sledoval nějaké debaty, ale díky sociálním sítím mám o jednotlivých kandidátech přehled i při svém programu v NBA. A i díky rodině, se kterou si volám, protože teď to prožívá celá republika. Tak uvidíme, jak to dopadne," dodal.