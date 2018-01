Zemanův tým přiznal kampaň za 17 milionů. Půlku částky spolkly billboardy

Ve výdajích, ke kterým se Zemanův tým přihlásil, figuruje necelých osm milionů korun na velkoplošné billboardy, jindy se jedná o inzerci v novinách celkem za necelé dva miliony či o tisk letáků. Ty přišly celkem na pět a půl milionu.

Peníze nejdou od Zemana samotného, pocházejí z kont soukromých dárců – jako je to v případě teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka, který se prezidentovi složil na leták „Životní příběh“ – a zhusta od Strany práv občanů napojené na Zemanovy hradní spolupracovníky nebo od spolku Přátelé Miloše Zemana. 440 tisíc korun dal pražský podnikatel Tomáš Hrdlička.

Na volební účet dostal Zeman asi 4,5 milionu korun, žádné náklady z účtu nezaplatil.

To a mnohé další lze vyčíst z dokumentu, který shrnuje tzv. nepeněžitá bezúplatná plnění a který Zemanův tým musel v souladu se zákonem zveřejnit do půlnoci z 8. na 9. ledna. Pro Zemanovo okolí se přitom jednalo o dvojnásob palčivou záležitost: Pokud by se nepřihlásil k aktivitám spolku, který mu zaplatil kampaň za miliony, hrozila by tomuto spolku pokuta – náklady na billboardy by totiž nesměly přesáhnout 800 tisíc korun. Navíc by spolek musel být registrován jako takzvaná třetí osoba, která se na kampani podílí.

Toto riziko pominulo, bezmála osm milionů na velkoplošnou outdoorovou reklamu od Přátel Miloše Zemana se teď „schová“ do 40milionového limitu pro prezidentského kandidáta. Ruku v ruce s tím ovšem jde základní sdělení: Zeman tak přiznává kampaň. Tu, kterou dle vlastních slov „nevede“.

Peníze darované na Zemanovu kampaňautor: Zemanznovu.cz

Za nepřiznanou kampaň by spolku hrozila sankce od 20 do 300 tisíc korun, jak pro INFO.CZ potvrdil Jan Outlý z úřadu dozorujícího předvolební boj. Podle něj právě úterní půlnoc dělá ve stále inztenzivnější a nepřehlednější kampani jasno. „Kandidáti buď zveřejnili, že taková kampaň byla vedena s jejich vědomím, čímž získali benefit, který vyčíslí a započtou do svého limitu výdajů. Anebo se ke kampani nepřihlásili a pak bude muset úřad řešit podezření na přestupek, že byla vedena kampaň třetí osobou bez registrace a bez transparentního účtu,“ popisuje Outlý.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček před časem serveru Aktuálně.cz sám sdělil, že reklama bude započítána do nákladů prezidentské kampaně.

O tématu mluvil dříve v rozhovoru pro INFO.CZ i šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka, který připomíná mimo jiné, že v posledních dnech ožil i Zemanův transparentní účet, kam přicházejí až statisícové částky. „Těžko se do sponzorů vcítit. Je ale jasné, že Zemanovo tvrzení, že nedělá kampaň, bylo spíše pro média a veřejnost. Nyní si uvědomili (Zeman a lidé pracující na jeho kampani – pozn. redakce), že se k ní budou muset přiznat. A potřebují i peníze, kterými by mohly z oficiálního volebního účtu platit. Proto oslovili i své podporovatele s tím, že potřebují peníze navíc,“ popisoval Ondráčka.

Billboardy s nápisem Zeman znovu přitom nebyly jedinou nesrovnalostí v Zemanově kampani. Za problematické označil Outlý nedávno v rozhovoru pro INFO.cz i billboardy, které poutají na knihu rozhovorů s prezidentem Zemanem. „Je to problematické v tom slova smyslu, že může být na první pohled obtížné stanovit hranici mezi propagací komerčního produktu a kampaní. Podnikatel nebo firma přece mohou propagovat své produkty – knihy, film, e-shop s tričky a podobně. Toto právo jim nikdo neupírá. Problém nastává, když podoba takové propagace nese znaky kampaně. Pokud bychom řekli, že propagace produktů, bez ohledu na to, jak daná inzerce vypadá, není kampaní, ale komerčním sdělením, tak bychom mohli celou novou legislativu zase zrušit,“ řekl Outlý INFO.cz.