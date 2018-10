Volby 2018

Ohledně rozložení sil v Senátu je opět o něco více jasno. Klubu ODS se podařilo do svých řad získat majitele Synotu Ivo Valentu a hudebníka a podnikatele Ladislava Faktora. Neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer oznámil, že zůstane nezařazeným senátorem. Kluby ODS i STAN tak mají shodně po osmnácti členech. Hlavní bitva o nového předsedu Senátu se tedy odehraje mezi těmito dvěma partajemi. Do situace ale mohou ještě promluvit lidovci, konkrétně senátor Václav Hampl, který si získává podporu i u dalších senátorských klubů.

Do letošních senátních voleb představovala nejsilnější skupinu v horní komoře sociální demokracie. Ze třinácti křesel se jí ale podařilo obhájit jen jediné, a tak o předsedu Senátu – jehož funkci dnes zastává Milan Štěch – přijde. O tom, koho by v čele Senátu preferovali, sociální demokraté nemluví.

„Respektuji výsledky voleb a věřím, že k dohodě klubů dojde a někdo předsedou bude,“ říká v odpovědi pro INFO.CZ předseda senátorské klubu ČSSD a jediný sociálnědemokratický senátor, který obhájil v letošních volbách svůj post, Petr Vícha.

Vybírat se bude především mezi dvěma nejsilnějšími kluby: STAN a ODS. Rozhodnuto zatím není. Přestože obě partaje tvrdí, že nechtějí konflikt, ale kompromisní řešení, mluví zároveň o tom, že právě ony si místo předsedy horní komory zaslouží.

„My jsme vyhráli“

„ODS senátní volby vyhrála a má jeden ze dvou nejsilnějších klubů,“ popisuje pro INFO.CZ předseda ODS Petr Fiala. Kandidátem strany je dlouholetý senátor za Teplicko Jaroslav Kubera.

„Podle mého názoru je logickým kandidátem ODS na předsedu Senátu. Má na to dostatek zkušenosti a erudice. Vše ale v tuto chvílí záleží na vyjednávání v Senátu. Chceme hledat konsensus a být konstruktivní, ne konflikt a neshodu,“ dodává politik.

Na další vyjednávání se odvolává i předseda STAN Petr Gazdík. „Při současné paritě, kdy početně nejsilnějšími kluby jsou kluby dva – STAN a ODS, musíme jednat a nic není uzavřeno,“ tvrdí pro INFO.CZ.

V případě jeho domovské strany zůstává ve hře stále několik možných jmen. Kromě často zmiňovaného senátora Jiřího Růžičky Gazdík jmenuje i Zbyňka Linharta a Jana Horníka. „Povedeme o tom teprve diskusi s naším senátorským klubem. Takže mluvit nyní o jednom jménu je velmi předčasné,“ říká Gazdík.

Ze hry o předsedu horní komory by ale nakonec mohla vítězně vyjít i jiná strana: lidovci. Za ně ve volbách nejvíce bodoval zlínský senátor Jiří Čunek, který získal přes padesát procent hlasů už v prvním kole.

„Síly se určitě významněji vyrovnají. Už tam nebude naprostá převaha ODS a poté převaha sociální demokracie. Pevně věřím, že změna bude cítit,“ říkal Čunek v den svého vítězství pro INFO.CZ. Na otázku, zda by se chtěl stát předsedou Senátu, tenkrát jasně neodpověděl. „Já si myslím, že na všechny tyto otázky máme hodně času,“ tvrdil tehdy. Později pro ČT uvedl, že chce raději zůstat hejtmanem. Uvažuje také o tom, že by nahradil Pavla Bělobrádka v čele lidovců.

Vyhraje kompromisní osobnost?

Čunek by při volbě na post předsedy horní komory mohl narazit už kvůli svým názorům, které rozdělují i veřejné mínění. Jak už popsal dříve v rozhovoru pro INFO.CZ politolog Lukáš Jelínek, šanci na zvolení má spíše konsenzuální osobnost. To by mohlo být na překážku i pro Jaroslava Kuberu.

„Největší šanci bude mít osobnost, která nemá příliš mnoho nepřátel nebo protivníků v horní komoře,“ popisoval politolog. „Dokonce se může stát, že to ani nebude ten nejsilnější klub, který bude nominovat předsedu Senátu,“ uvedl Jelínek.

Onu kompromisní osobu by mohl představovat senátor zařazený do lidoveckého klubu Václav Hampl. Ten na dotaz INFO.CZ potvrdil, že o funkci má zájem. „Jednání v Senátu stále probíhají a v situaci několika podobně silných klubů nejsou jednoduchá. Osobně ale cítím důvěru od kolegů napříč kluby, kteří mě oslovují a se kterými jednám. Platí tedy to, že jsem připraven se o tuto funkci ucházet,“ uvedl v odpovědi.

Hamplovo jméno zmiňuje například i předseda Klubu pro liberální demokracii – SENÁTOR 21 Václav Láska. Tomu se nelíbí přetahování senátorů do jednotlivých uskupení. „Zásada, že předseda Senátu má vzejít z nejsilnějšího senátorského klubu, má svou logiku ve chvíli, kdy o nejsilnějším klubu není pochyb. Tedy když je nejsilnější jen jeden a když ten vznikl ve volbách ze senátorů nominovaných onou stranou, ne jako výsledek povolebního nahánění senátorů nezávislých,“ popisuje Láska pro INFO.CZ.

„Jsem přesvědčen, že je v současné situaci na místě upřednostnit zjištění skutečné vůle celého Senátu demokratickou volbou. A já bych v takovém případě svůj hlas dal Václavu Hamplovi, který je podle mě opravdu tím nejkvalifikovanějším a nejschopnějším kandidátem,“ uvádí politik svého favorita.