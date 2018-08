Volby 2018

Podzimní volby do třetiny Senátu se blíží a už teď je zřejmé, že se v nich dočkáme řady zajímavých bitev. Hned v několika obvodech proti sobě stanou výrazné osobnosti – do boje jdou i neúspěšní prezidentští kandidáti, kteří chtějí využít získanou popularitu. A do Senátu chce třeba i Jiří Paroubek, ačkoli nezískal oficiální podporu ČSSD. Kde budou potřeba ostré lokty a kde je dost možná rozhodnuto už teď? Podívejte se na infografiku.