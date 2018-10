Volby 2018

Hnutí ANO se v senátních volbách podařilo získat pouze jedno křeslo. Jediným novým senátorem se stal Miroslav Adámek na Šumpersku. Vládní strana tak bude mít v horní komoře celkem sedm zástupců a musí se smířit s tím, že zákony se budou kabinetu prosazovat obtížněji. „Vláda se k tomu bude muset postavit čelem a třeba i přizpůsobit předkládání svých návrhů, možná to komunikovat více už v Poslanecké sněmovně, aby návrhy měly šanci na úspěch a šly do Senátu v určité kvalitě,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Adámek. Nesouhlasí ale s názorem Andreje Babiše, že Senát postrádá smysl. „U jakékoliv změny ústavy by mi naskakovalo červené světlo. Myslím, že Senát patří do našeho ústavního pořádku tak, jak ho máme nastaven,“ tvrdí nový senátor.

Co říkáte na své vítězství v druhém kole senátních voleb?

Výsledek pro mě byl překvapující. Už v prvním kole jsem bral jako favorita pana Brože (senátor Zdeněk Brož, KDU – pozn.red.) a říkal jsem si, že někdo z nás dalších pěti kandidátů postoupí z prvního kola. To, jak dopadlo první kolo (Adámek získal 29 % hlasů a zvítězil v prvním kole – pozn.red.), pro mě bylo šokem. Ale samozřejmě člověk s tím musí počítat.

Před druhým kolem jsme začínali od nuly. Brali jsme to tak, že jsme na startovní čáře a voliči si budou vybírat už jen mezi dvěma kandidáty.

Jste senátorem za hnutí ANO. Do druhého kola postoupilo více zástupců této strany, ale uspěl jste pouze vy. Jste jediným novým senátorem za ANO. Proč?

Já jsem šel jediný z prvního místa v prvním kole, takže jsem samozřejmě rád, že jsem to obhájil, byť jak jsem říkal, tak jsem s tím nepočítal a bral jsem to, že se v druhém kolem začíná od začátku.

Tuším, že nás bylo za hnutí ANO deset. Počítal jsem s tím, že bychom tak dva, tři mohli projít. Abych se ale přiznal, ten týden mezi prvním a druhým kolem byl tak náročný, že jsem se nestačil moc dívat okolo. Soustředil jsem se na svou kampaň.

To, že to ostatním nevyšlo, vnímám tak, že voliči rozhodli a v daný okamžik tam chtěli někoho jiného. Proběhla demokratická volba a myslím, že to je dobře. Byť to může nyní působit problémy v Senátu, kde bude mít ODS a KDU většinu.

Účast ve volbáchautor: Info.cz

Nemyslím si ale, že to je úplně špatně. Je to o tom, že v politice by se mělo vyjednávat, a ne spoléhat na to, jestli má někdo, nebo nemá většinu. Komunikace by měla probíhat napříč stranami. Trochu mi vadí, že když přichází dobré návrhy, tak se k nim opozice a priori staví tak, že je nebude schvalovat, protože to přichází od vládní strany. Současná situace možná donutí celé politické spektrum více komunikovat.

Senátorský klub za ANO bude mít sedm členů. Nebudete se cítit v menšině? Je jasné, že pro vládu bude těžší prosazovat své zákony kvůli rozdělení sil v Senátu.

V menšině určitě budeme. Člověk s tím musí počítat. Každé volby voliči rozdají nějakým způsobem karty a politici se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. Senát sice může hlasovat podle politické příslušnosti, ale na druhou stranu ho vnímám jako soubor osobností, se kterými můžeme o určitém návrhu mluvit a své postoje si vysvětlovat.

Rozumím tomu, co říkají o rozložení sil politologové. I vláda se k tomu bude muset postavit čelem a třeba i přizpůsobit předkládání svých návrhů, možná to komunikovat více už v Poslanecké sněmovně, aby návrhy měly šanci na úspěch a šly do Senátu v určité kvalitě. Je to nová situace, ale politici jsou od toho, aby se s tím vyrovnali.

Samozřejmě by mě mrzelo, kdyby to naše rozhodování mělo negativní dopad na voliče a na lidi v celé České republice jen kvůli tomu, že se nedokážeme domluvit.

Čemu konkrétně byste se chtěl v Senátu věnovat? Už dříve jste mluvil například o dotažení zákona o sociálních službách.

Sociální služby pro mě budou vždy priorita, protože v nich pracuji už více jak dvacet let a cítím se tam dobře. Myslím, že jsem nabyl zkušenosti a dokážu se v tom dobře orientovat. Bude záležet, které výbory budou volné. Říkal jsem, že by se mi líbilo pracovat ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Může to ale dopadnout úplně jinak.

Je nás sedm senátorů v klubu ANO, klub chce mít obsazeny všechny výbory. Nyní jeden ze senátorů dělá předsedu tohoto výboru, takže možná na mě padne nějaký jiný. To pro mě ale neznamená, že dál nebudu chtít tlačit tyto otázky a vyjadřovat se k těmto tématům. Sociální oblast vždy budu mít na prvním místě.

Je ještě nějaký další zákon, o kterém víte, že se projednává ve Sněmovně, brzy zamíří do Senátu a vy byste se k němu chtěl vyjádřit?

Nyní nemám žádný takový zákon v paměti, ale jak říkám, všechno to byl takový souběh věcí. V rámci volební kampaně se člověk tímto dopodrobna až tolik nezabývá. Měli jsme jiné úkoly na starosti. Nyní to opadlo a nastala doba, kdy se do toho budu moct opřít všemi silami.

Během kampaně jste mluvil také o dostupném bydlení. Vaše představy jsou trochu jiné, než jak je formulován například zákon o sociálním bydlení. Jak vy si to představujete? Co chcete na půdě Senátu prosazovat?

Už jsem měl první schůzku s paní ministryní Dostálovou (Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj ANO – pozn.red.), kde jsme si vysvětlovali své postoje. Mně se nelíbí současný systém, který vždy vytrhne jen nějakou skupinu osob: buď seniory, nebo mladé rodiny, které jsou v sociální krizi. Líbí se mi komunitní způsob. Když už vzniknou nějaké byty, tak aby to byl průřez, aby tam bydlely mladé rodiny i senioři zároveň. To je přirozený model, ve kterém vyrůstáme. Takto by to mělo být.

Mladé rodiny se mohou starat o dům, čímž se snižuje náročnost, co se týče údržby. Senioři zase mohou pomáhat s dětmi.

Já jsem tento model viděl v Německu i jiných zemích a moc se mi to líbí. Říkám si, proč to neuskutečnit nějakým způsobem i tady.

Kdo by podle vašeho plánu měl na dostupné bydlení dosáhnout? Kryje se to se skupinami, kterým by měl pomoci například zákon o sociálním bydlení?

Podrobně rozpracované to nemám. Nyní vznikaly nějaké půjčky pro mladé rodiny, ale mně by se líbilo, kdyby na tyto dotační tituly dosahovaly i obce, které by si poté mohly spravovat bytový fond a podle potřebnosti na obci obsazovat bytové jednotky. Aby to právě nebyl ten dotační titul úzce zaměřen na jednu cílovou skupinu.

Po volbách řekl předseda ANO Andrej Babiš: „Senát nám nejde“. Už dříve mluvil přímo o jeho omezení, případně zrušení. Jak vy vnímáte roli Senátu? Hlasoval byste případně pro změny?

U jakékoliv změny ústavy by mi naskakovalo červené světlo. Myslím, že Senát patří do našeho ústavního pořádku tak, jak ho máme nastaven. Na jakoukoliv změnu ústavy bych byl velice opatrný. Musela by projít velkou diskusí.

Otevírá se několik témat jako třeba změna volby do Senátu. To se pořád opakuje, zda jednokolové, nebo dvoukolové volby a podobně. Může se to změnit, pokud na tom bude široká shoda, ale já si myslím, že Senát patří do našeho ústavního pořádku a že to takto prostě má být. Já s panem předsedou v tomto nesouhlasím, ale to je možná logické i z toho, že jsem do Senátu kandidoval.