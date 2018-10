Volby 2018

Do senátorského klubu Starostů a nezávislých (STAN) se po volbách zařadil i nováček Miroslav Balatka. Pro horní komoru by si uměl představit i více pravomocí. „Role Senátu jako pojistky demokracie, jak je dnes ústavně daná, je dobrá, ale pravomoci Senátu jako takového jsou poměrně slabé. Dokážu si představit, že by měl silnější pozici. Na to je ale potřeba shoda obou komor. Je to otázkou širšího politického konsenzu a vzhledem k tomu, jak se k tomu staví současná hlava státu a premiér a jakou máme hlasovací mašinérii ANO, KSČM a SPD, to v současné době průchodné není,“ říká Balatka v rozhovoru pro INFO.CZ. Snižování role Senátu ze strany prezidenta a premiéra vidí jako „kampaň a účelovku“.

Co říkáte na váš výsledek v druhém kole?

Bylo to překvapení, do poslední chvíle jsem to nečekal. První kolo jsem sice vyhrál, ale když jsem si sečetl hlasy protikandidátů paní Oulehlové (Renata Oulehlová, ANO – pozn.red.) a pana Picky (Jan Picka, ČSSD – pozn.red.), který dal podporu právě jí, tak to pro mě bylo do poslední chvíle napínavé.

Účast v senátních volbách byla velmi nízká. Co je podle vás důvodem?

Strávil jsem od začátku září až do druhého kola voleb každé odpoledne s voliči v rámci kontaktní kampaně. Na základě této zkušenosti si troufnu tvrdit následující: lidé o nich vesměs moc neví.

Senátní volby jsou jednou za šest let a vzhledem k tomu, že se nedávají před druhým kolem volební lístky do schránek, tak spousta lidí ke druhému kolu prostě nedorazí. Druhé kolo je navíc už po týdnu, ne až po dvou týdnech jako u prezidentských voleb. Myslím, že i tímto je daná nízká volební účast. Svoji roli samozřejmě hraje i určitá nepopularita Senátu.

Na druhou stranu si myslím, že účast je sice nízká, ale zase jdou k volbám lidé, kteří se o ně opravdu zajímají a vnímají důležitost horní komory parlamentu. Je to takový přirozený filtr. Běžný volič ne vždy dorazí.

Nesouhlasíte tedy s argumentem prezidenta Miloše Zemana, který řekl, že voliči dali svou nízkou účastí najevo, že je Senát zbytečná instituce?

Nemám vůbec potřebu komentovat jakýkoliv výrok pana prezidenta. Ale samozřejmě s tím nesouhlasím.

Účast ve volbáchautor: Info.cz

Ptám se i obecně, protože také od dalších politiků zaznívají návrhy na omezení nebo zrušení horní komory. Vy naopak tvrdíte, že by mohl Senát získat nové pravomoci jako jmenování členů bankovní rady ČNB, poslanci by podle vás nemuseli mít možnost přehlasovat rozhodnutí Senátu… Jaká by tedy podle vás měla být role horní komory?

Role Senátu jako pojistky demokracie, jak je dnes ústavně daná, je dobrá, ale pravomoci Senátu jako takového jsou poměrně slabé. Dokážu si představit, že by měl silnější pozici. Na to je ale potřeba shoda obou komor. Je to otázkou širšího politického konsenzu a vzhledem k tomu, jak se k tomu staví současná hlava státu a premiér, a jakou máme hlasovací mašinérii ANO, KSČM a SPD, to v současné době průchodné není.

Nicméně si myslím, že tvrzení pana prezidenta a premiéra je dané pouze tím, že Senát – tak jak je poskládán v současné době – je v podstatě opozicí k tomu, co tvrdí. To znamená, že snižování role Senátu v českém politickém systému považuju za „kampaň a účelovku“ (směje se).

Co se týká jmenování členů bankovní rady nebo ústavních soudců, to jsou určité možnosti, jak by se mohla role Senátu posílit. Předpokládají ale velké vyjednávání. Já jako nováček v Senátu mohu akorát říct, že by se mi to líbilo a myslím, že by to bylo dobré.

Myslíte, že v šesti letech, které jsou v horní komoře před vámi, budete muset bránit smysl existence Senátu?

Je možné, že budeme muset bránit Senát proti těmto útokům a že nebudou pouze slovní, ale budou vyvinuté i nějaké další kroky. Nechme se překvapit.

Co se týká významu Senátu, jak ho vnímám já – a opět mluvím o zkušenosti z šesti týdnů, které jsem strávil v terénu mezi lidmi: hodně lidí vnímá Senát abstraktně, velmi špatně se voličům vysvětluje jeho role. Nedá se popsat jednou větou. A ne každý si o tom chce povídat.

Myslím si, že senátoři jsou málo vidět a slyšet v regionu, za který jsou zvolení. Přitom senátor má dvojí roli: za prvé pracuje v Senátu a za druhé v daném regionu. Zastupuje ho, nikoli jen formálně. A myslím si, že to druhé je zanedbávané.

Lidé mi říkali věci typu: zvolíme si senátora a zase na šest let zmizí v Praze, nebude nic dělat. Volič má informace pouze mediálně zprostředkované. Senát je z pohledu médií naprostá nuda. Tam nikdo na nikoho nenadává, nejsou tam slovní potyčky. V médiích se tedy objevuje velmi málo. To se ale nezmění, a ani by nemělo. Já jsem rád, že horní komora funguje napříč politickým spektrem a funguje v něm konsenzus a vůle problémy věcně řešit.

Lidé v regionu tedy musí senátora opravdu vidět, vědět, co dělá. To už je na každém senátorovi.

V Senátu jste nováčkem, zároveň jste ale součástí jednoho z nejsilnějších klubů: STAN. Myslíte, že nakonec opravdu budete mít dominantní pozici? A měl by být předsedou Senátu někdo ze STAN?

Nevidím do hlav všech nezařazených a nezávislých kandidátů. Těžko mohu dopředu predikovat, jestli bude STAN nejsilnější. Já se určitě stanu členem klubu STAN. Tak jsme se domluvili už začátku a já svoje slovo držím a na tom nehodlám nic měnit.

Koho bych viděl rád v čele Senátu? Senát funguje na širším konsenzu a myslím, že je to tedy celé na vyjednávání. Bylo by dobré dodržet pravidlo, že nejsilnější klub navrhuje předsedu. Osobně vidím několik lidí, kteří by mohli tuto funkci velmi dobře zastávat. Určitě by to měl být nějaký zkušený senátor.

Ptám se i obecně. Kdo by to měl být typově? Jak velkou opozici vůči vládě a prezidentovi by měl představovat?

Vzhledem k tomu, jak je dnes Senát poskládán, tak se dá předpokládat, že to bude člověk, který bude na jiné straně barikády, než kde je současná hlava státu a současný premiér. Myslím, že to tak má být, takto vyšly volby a taková je vůle občanů. Ukazuje to, že Češi rádi vyvažují a v senátních volbách se snažili vyvážit vliv prezidenta a vlády.

Nemyslím si ale, že cestou z toho, kde dnes Česká republika je, je nějaký vyostřený konflikt. Tak se nikam nedostaneme. Na druhou stranu by předseda Senátu neměl být beztvarý člověk. Měl by to být sebevědomý člověk, který ctí hodnoty, které dnes nevidím na Hradě ani u premiéra. Měl by je ctít pevně, ale rozvážně.