Podnikatel Faktor kandiduje do senátu. Výhrady má hlavně proti vládě Andreje Babiše

Jako pravicový kandidát, který chce hájit zájmy jednotlivců a bránit svobodu, usiluje o vstup do Senátu českobudějovický podnikatel Ladislav Faktor. Do podzimních voleb do horní komory Parlamentu za obvod Českobudějovicka a Třeboňska vstupuje bez podpory politického subjektu. Kampaň si Faktor platí sám, novinářům dnes v Českých Budějovicích řekl, že nestojí o finanční podporu z jiných zdrojů.

Faktor uvedl, že k rozhodnutí usilovat o mandát v Senátu jej přiměla situace z posledních měsíců. Myslí tím především rozložení politických sil po loňských podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. „Vedla mě k tomu starost, aby se to příjemné, čeho jsme dosáhli, zase nevrátilo zpátky,“ uvedl Faktor, který na konci 80. let minulého století zakládal v Českých Budějovicích Občanské fórum.

Jedenašedesátiletý právník, který vlastní restauraci na vrcholu Kleti a v minulosti zakládal populární regionální soukromou rozhlasovou stanici, skládá hudbu. Politicky vystupuje proti současnému předsedovi vlády Andreji Babišovi. „To, co dělá on a jeho partička, je pro mě už moc," řekl. Vadí mu mimo jiné to, že vládu podporuje KSČM. „Babiš a komunisti mají silně našlápnuto k tomu, aby tuhle republiku ovládli,“ uvedl. Dodal, že pokud se dostane do Senátu, bude podporovat i lokální témata, která povedou k rozvoji jižních Čech.

Současným senátorem za českobudějovický obvod je Jiří Šesták z Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), který bude na podzim kandidovat znovu. O místo v horní komoře Parlamentu na Českobudějovicku usiluje rovněž Richard Schötz (KSČM). Ostatní politické subjekty zatím kandidáty nezveřejnily.