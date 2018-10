Volby 2018

Přemysl Rabas, který kandiduje s širokou podporou stran, se probojoval do druhého kola senátních voleb na Chomutovsku. V kraji, který trpí exekucemi i důsledky těžby a v němž často nachází podporu extremistické strany, chce nabídnout komplexní řešení problémů. Zaměřuje se na situaci na sídlištích. „Dnes se nenávist obrací proti minoritním etnikům, že oni nám berou peníze z dávek a my je musíme platit. Nevidíme ale, že ty peníze jen protékají a vůbec se k zástupcům minorit nedostanou. Jdou spekulantům, kteří jsou součástí většinové společnosti. Tam by se mělo zasáhnout,“ říká Rabas ve velkém rozhovoru pro INFO.CZ. Proč se podle něj nesmí zrušit Senát? A v jakém stavu je dnešní Chomutovsko? Více v rozhovoru.

V prvním kole senátních voleb jste získal na Chomutovsku více než třicet procent hlasů. Co na to říkáte?

Je to milé. Ať to nakonec dopadne jakkoliv, tak milá byla už samotná kampaň. Na rozdíl od konkurentů jsme nevyužívali žádné placené reklamy v denících ani billboardovou kampaň. Ta sounáležitost, kdy šli podporovatelé s kůží na trh tím, že si dávali na auta stínítka a bannery na ploty, byla skvělá. Ať to dopadne, jak chce, tak už toto stálo za to.

Máte představu, jak by se hlasy ve druhém kole mohly rozložit?

Kdyby to někdo dokázal, tak je to na Nobelovu cenu. Uvidíme, jestli lidé, kteří mi dali podporu v prvním kole, přijdou znovu. Jak se přerozdělí hlasy těch, co volili neúspěšné kandidáty, to nedokážu ani odhadnout. Komunisté podpořili protikandidátku. Přiznám se, že bych se vlastně styděl, kdyby podpořili mě. Ostatní se nijak nevyjádřili.

Co říkáte na svou protikandidátku Martinu Chodackou za ANO?

ANO je dnes stále v kurzu, i přesto že v Praze to úplně dobře nedopadlo. Doktoři jsou vděční kandidáti (Chodacká je primářka onkologického oddělení – pozn. redakce).

Vy jste zvítězil v prvním kole senátních voleb v regionu, který nepatří k těm nejjednodušším v rámci Česka. Ve volbách tu bývají úspěšní i zástupci extremistických stran. Čím si vysvětlujete, že vám se tu podařilo voliče zaujmout?

Myslím si, že to je tím, že mě lidé znají a ví, co ode mě můžou čekat. Ví, že je za mnou mnoho let odborné práce (Rabas v současnosti působí jako ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové – pozn. redakce).

Mám za sebou i zkušenosti z politické činnosti: na komunální, krajské i parlamentní úrovni. V různých krizových okamžicích jsem zůstal konzistentní ve svých názorech. Nemám za sebou žádnou aféru.

To je důležité. I když si uvědomuji, že doba je dnes taková, že lidé jsou ochotni často slyšet na jednoduchá líbivá hesla. Třeba se i smiřují s tím, že lež je normální součást politické kultury. To je také jedna z motivací, proč jsem chtěl do politiky znovu vstoupit. Myslím, že je potřeba přesvědčovat veřejnost, že nemusí každý politik lhát.

Vaše předešlé zkušenosti jsou spojené se Stranou zelených – například do Sněmovny jste za ní byl zvolen. Partaji se dnes příliš nedaří, není příliš vidět. Nemůže vám to ublížit?

To nemohou posoudit. Je pravda, že Zelení nejsou úplně v kurzu. Na druhou stranu i významné osobnosti kvitovaly, že mají jeden z nejlepších programů a nejčistší kampaň. Žijeme ale v době, kdy se lidé nechají okouzlit krátkými líbivými hesly, kdy někdo dokola opakuje asi třicet slov. Musíme to brát jako fakt.

Uvažoval jsem o kandidatuře do Senátu už delší dobu. Oslovily mě různé subjekty. Odmítl jsem kandidaturu v jiném obvodě. Říkal jsem, že tam nejsem doma. Důležitý pro mě byl předpoklad, že tam bude širší podpora proevropských demokratických stran. Uvědomoval jsem si, že s podporou jedné strany je to v senátním obvodě složité. Nakonec se rozhodlo mě podpořit plno subjektů: Piráti, TOP 09, KDU-ČSL, Zelení, LES a Senátor 21, pod jehož hlavičkou kandiduju. Nakonec třeba STAN nepostavil svého kandidáta, aby umožnil kandidovat mně. Je to tak široká podpora, že mě přesvědčila, že to mám zkusit. Potvrzuje také, že mě vnímají jako nezávislého kandidáta.

Nejste jediný kandidát, kdo se snaží o nezávislou až občanskou kandidaturu. Úspěch slavila i Praha sobě v metropoli nebo někdejší prezidentský kandidát Marek Hilšer, který postoupil také do druhého kola senátních voleb. Myslíte, že Česko dospělo do doby, kdy půjde více kandidátů touto cestou? Na druhou stranu tu máme příklad hnutí Žít Brno, které letos z brněnského zastupitelstva úplně vypadlo.

Myslím, že tradiční strany mají své místo ve Sněmovně. To je moje přesvědčení, přesto že systém počítá s nominanty politických stran i do horní komory.

Já to vnímám tak, že tradiční strany by se měly ucházet o přízeň voličů ve volbách do dolní komory a v Senátu by měli být naopak co nejméně závislí senátoři. Právě proto, že Senát má být určitým kontrolním orgánem. V okamžiku, kdy je přímo závislý na stranických aparátech, tak se mu velmi těžko kontrolní činnost vykonává. Jen schvaluje to, co „předkousaly“ poslanecké kluby ve Sněmovně.

Notabene by už vůbec senátoři neměli být závislí na vládních stranách. To je moje přesvědčení. Myslím, že k tomu budoucnost směřuje. Právě Senát by mohl těžit z toho, že je řada individuálních a výrazných osobností, které mají za sebou úspěšnou kariéru.

Někteří polici říkají, že Senát by se měl úplně zrušit. Vy proti tomu ve svém programu vystupujete. Proč?

Přišly s tím některé extrémistické strany. A nejen ty. Já bych byl velmi opatrný v zásazích do Ústavy, ústavních zvyklostí a vůbec do politického systému tak, že by se začalo mluvit o zrušení horní komory. Má své místo. Je důležité to správně vysvětlit veřejnosti, která to možná pořádně nechápe.

Dvoukomorový parlament tu byl už za Rakouska-Uherska, byl tu za první republiky… To je nesmírně důležité hlavně v dnešní době, kdy sem tam vyskočí populistické strany a jejich preference vynesou nahoru naprosto neřízené střely, které kromě toho, že do kola opakují třicet slov jako „náš program“ a „kampaň“, tak téměř nejsou schopné dát dohromady kloudnou myšlenku. Natož aby ji dokonce obhajovali nebo prosazovali.

V této době je Senát důležitý, protože vy můžete i za použití výrazných prostředků a líbivých hesel krátkodobě změnit poměr sil ve Sněmovně při jediných volbách, ale nikdy se vám nemůže podařit v jediném okamžiku přečíslovat Senát. Je to zavedeno tak, že se volí po třetinách po dvou letech. Proto ten, kdo by chtěl získat převahu i s ne férovými úmysly, tak to nedokáže najednou. Potřebuje na to více let. A to je doba, kdy mohou zapracovat další mechanismy. Lidé to mohou prohlédnout a tak dále.

Dalším bodem vašeho programu je zlepšení situace na sídlištích. Co si pod tím představit?

To je poměrně složitý problém a běh na dlouhou trať. Člověk, který je neznalý situace a projde si sídliště v Chomutově, v Klášterci nebo Jirkově před deseti lety a dnes, tak může při procházce nabýt dojmu, že situace je dnes dobrá, protože sídliště jsou čistá. Je tam dobrá zeleň, opravené cesty, zateplené domy. Na první pohled to vypadá na posun k lepšímu.

Problém se ale skrývá uvnitř, kde se pomaličku nabaluje tikající bomba, kterou spustili obchodníci s chudobou. Možná to začalo už v době, kdy města začala privatizovat bytový fond, a dnes se ukazuje, že to ne vždy bylo správné rozhodnutí. Přineslo to vedlejší efekty, které nikdo nepředpokládal. A to tento obchod s chudobou, kdy si spekulanti levně nakoupili byty, do kterých pak dávají i nepřizpůsobivé občany s cílem dosáhnout co nejvyššího zisku.

Jde to ještě dál: berou místo nich dávky určené na bydlení, lidé je ani nevidí, peníze rovnou dostane spekulant. On sám třeba neodvádí všechny poplatky: do fondu oprav, ale hlavně za energie a tak dále. Najednou tam naskakuje dluh a sdružení vlastníků jednotek (SVJ), které je v tom domě se dostane do problémů, protože několik bytů vytváří dluh, který se dotýká i jich. Někdy to může dorůst tak daleko, že jim odpojí teplo nebo vodu.

To jsou velmi vážné věci, které ovlivňují kvalitu života na sídlištích. Jedním z těch témat je zlepšit právní prostředí ve prospěch SVJ, aby se například dozvěděly jako oprávněná osoba, že některé byty po spekulantech jdou do exekuce, aby s tím mohly něco udělat. Kroků, kdy je možné ulehčit situaci SVJ, je celá řada.

Někteří politici přicházejí spíš s restriktivními opatřeními, jako jsou bezdoplatkové zóny, pomocí nichž se snaží nepřizpůsobivé občany ze svého města úplně vytlačit. Nebojíte se, že to bude pro voliče atraktivnější?

Toho se samozřejmě bojím. Jednoduchá hesla, která jsou na první dobrou pochopitelná, mohou vyvolat vlnu nadšení. Ale mnohokrát je ověřeno, že pokud je složitý problém, tak nemá jednoduchá řešení. A ten, kdo s nimi přichází, většinou kecá. Prostě je to běh na dlouhou trať. Říct, že to vyřeším bezdoplatkovými zónami nebo ty lidi vyhodím na ulici, je problém.

Dnes se nenávist obrací proti minoritním etnikům, že oni nám berou ty peníze z dávek a my je musíme platit. Nevidíme ale, že ty peníze jen protékají a vůbec se k zástupcům minorit nedostanou. Jdou spekulantům, kteří jsou součástí většinové společnosti. Tam by se mělo zasáhnout. Například by města měla vlastnit část bytového fondu, čímž by mohla zasáhnout jak do regulace nájemného, tak i do toho, kdo bude nebo nebude byt mít.

Dalším velkým tématem Chomutovska jsou exekuce. Podle statistik se s nimi potýká velká část místních. Co s tím chcete dělat?

Problém to je. Vymáhání pohledávek se týká chudších rodin. Mohli bychom ale pokračovat i do mnoha dalších souvislostí různých pokut, penále a roztáčení dluhové spirály. Mně vadí i stát, že v mnoha případech uvrhuje lidi do dluhových pastí. Někdo se soudí o nějakou částku, kterou má zaplatit. Prohraje soud a částku zaplatí. To je v pořádku. U nás je ale ten problém, že soudy trvají dlouho, několik let a pokud on nakonec dostane rozhodnutí zaplatit, tak se mu k tomu doplní penále za třeba osm let. Ale to není jeho vina, ale vina státu, který nedokáže soudnictví posunout směrem, aby byl člověk odsouzený hned. To jsou strašlivé věci. Stát tím lidem způsobí i osobní bankrot.

To je celá řada problémů, která by se v Senátu dala řešit. Exekutoři a způsob, jakým pracují. Napochodují do bytu, kde žije osoba, která je v exekuci, ale i někdo jiný a oni zabaví majetek tomu, kdo za nic nemůže, a tváří se, ať si to vyřeší mezi sebou. To jsme jak v bezprávní společnosti.

Třetí bod vašeho programu zní ekonomická soběstačnost. V jakém stavu dnes Chomutovsko je a kam ho chcete posunout?

Je to kraj, který dost trpěl a také doplácel na zbytek republiky, protože tam byl těžký průmysl a doly. Když se otvírala atomová elektrárna na jihu Čech, tak se říkalo, že se zavřou tepelné elektrárny v severních Čechách, aby se lidem pomohlo. Nic takového se ale nestalo. ČEZ má nadprodukci elektřiny a vyváží ji díky tomu, že dál fungují tepelné elektrárny v severních Čechách. Ve své podstatě tak vyváží zdraví lidí, kteří tam žijí.

Dlouhodobě jsem zastáncem útlumu těžby uhlí v severních Čechách. Myslím, že region než aby se dohadoval, jestli prolomit limity, tak se měl už dávno zabývat tím, jak restrukturalizovat nabídku práce. Celý kraj by se měl orientovat na něco jiného než těžbu a těžký průmysl. Tady je před námi spousta práce.

Snaha o řešení tady byla. Dávaly se pobídky zahraničním firmám, aby tam vybudovaly své fabriky a sklady. Dotovalo se jim podnikání. Ale došlo k dnešní situaci, kdy je nedostatek pracovních sil a zvedají se platy. Výsledkem bude, že zahraniční firmy odejdou z regionů. Zůstanou prázdné haly a znovu se objeví nezaměstnaní.

Řešení zaměstnanosti tímto způsobem nebylo trvalým řešením, ale pouze dočasným odložením problému. To jsou věci, s nimiž by se měli politici na všech úrovních v tomto regionu zabývat.

Jak to tedy řešit?

Společnost se může orientovat na služby. Vždyť ten kraj je krásný. Jsou tu nádherné hory, spousta památek, krásná centra měst. Je tu nevyužitý potenciál, který by bylo potřeba probudit. Rozvoj regionu může jít daleko čistším směrem než se jen orientovat na těžbu uhlí.

Slýchám některé funkcionáře a soudruhy, jak pořád trvají na tom, jak je potřeba prolomit limity. Když vidíte, jak vypadalo letošní léto, jak vypadá celý svět, jak klimatické změny postupují, tak už by to snad mohlo dojít i jim, že to tak nejde.