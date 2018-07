V Plzeňském kraji znají již většinu kandidátů. Své posty budou obhajovat i současní senátoři

ANO, které zatím v kraji nemá žádného senátora, vyšle do voleb na Domažlicku předsedu kontrolního výboru domažlického zastupitelstva Miroslava Vokáče. Na Rokycansku bude za ANO kandidovat režisérka, scenáristka, předsedkyně české sekce mezinárodní organizace zastupující ženy ve filmových profesích (Women in Film and Television) Lucie Groeme.

Oba své kandidáty, dlouholeté politiky, už vybrala a potvrdila ODS. V obvodu Domažlice bude do Senátu kandidovat hejtmanův náměstek, místostarosta Kdyně a bývalý dlouholetý poslanec ODS Vladislav Vilímec, na Rokycansku člen výkonné rady ODS a starosta Vejprnic Pavel Karpíšek.

Za KSČM, která rovněž nikdy v kraji senátorské křeslo nezískala, bude na Rokycansku kandidovat zastupitel Horní Břízy Zdeněk Chýnovský a v Domažlicích někdejší poslanec a bývalý krajský zastupitel Josef Švarcbek.

Dva kandidáty mají opět Piráti. V domažlickém obvodu za ně bude kandidovat projektant Viktor Krutina. Pro rokycanský obvod Piráti nejprve vybrali bývalého ministra vnitra a někdejšího senátora Jana Rumla. Jeho nominaci, schválenou krajským fórem, později stáhlo po hlasování celostátní fórum strany a vypadalo to, že nového kandidáta pro Rokycansko už snad hledat nebudou. Nakonec ale Piráti na Rokycansku vybrali jako kandidáta lékaře a publicistu Zdeňka Hesse.

Vlastní kandidáty postaví do senátních voleb také TOP 09. Na Domažlicku to bude oční lékař a bývalý poslanec Michal Janek. Na Rokycansku bude za TOP 09 kandidovat aktivista Martin Uhlíř, který se v květnu zviditelnil v Praze při protestu proti ruskému nacionalistickému motorkářskému klubu Noční vlci.

Přípravu voleb už uzavřela i SPD. Na Rokycansku za ni bude do Senátu kandidovat radiologický asistent David Redl a na Domažlicku pracovník v kovovýrobě a fotograf Milan Obdržálek.

KDU-ČSL ani STAN nebudou do podzimních senátních voleb své kandidáty stavět, podpoří kandidáty jiných stran.

V senátních volbách v roce 2012 se o post senátora v obvodu Rokycany ucházelo sedm lidí. Emmerová v druhém kole porazila komunistu Jiřího Valentu. Vystřídala senátora Luďka Sefziga (ODS), který v prvním kole skončil až na třetím místě. V Domažlicích bylo v roce 2012 šest kandidátů, Látka porazil v druhém kole Rudolfa Salvetra z ODS. Senátorkou byla do té doby Jiřina Rippelová zvolená původně za ČSSD, později kandidující za SPOZ. V prvním kole skončila až čtvrtá.