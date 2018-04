Naše kapacity v Evropě jsou plně využité, říká šéf Škody Maier. Čínu považuje za nejpodstatnější trh

Evropské kapacity závodů mladoboleslavské automobilky Škoda jsou naplno využité a firma plánuje investice do jejich navýšení. „Zvažujeme vybudování nové továrny, restrukturalizaci stávajících procesů, i další alternativy,“ říká při zahájení pekingského autosalonu pro Auto.cz předseda představenstva Škoda Auto Bernhard Maier. Jasno prý bude během tří až čtyř měsíců.

Do jaké míry je Čína pro Škodu klíčový trh?

Zcela nejpodstatnější. Škoda již nyní v Číně prodává přes 300 tisíc automobilů ročně. Míříme ale dál a proto letos startujeme silnou produktovou ofenzívu, která je zaměřená zejména na vozy kategorie SUV, všímáme si, že dynamika vývoje tohoto segmentu je zde velmi silná. V současné době tu prodáváme asi 40 procent SUV vozů, tento podíl však chceme navýšit až na 60 procent. Proto nyní přicházíme s novým modelem Kamiq, který brzy budou následovat i další vozy z této kategorie. Do roku 2020 pak chceme zdvojnásobit naše prodeje v Číně na 600 tisíc vozů ročně.

Jak přesně chcete během tří let dosáhnout růstu prodejů o 100 procent?

Prvním krokem je mít produkt, který bychom mohli prodávat. Proto jsme nyní představili Kamiq a během letošního roku v Číně uvedeme ještě jedno SUV, Kodiaq GT. Těžiště našeho růstu ale budou tvořit lidé a právě do nich proto chceme investovat. Počítáme s důrazem na vzdělávání a rozvoj dealerské sítě, která bude pro naplnění našich cílů zásadní.

Zvažujete i vstup na nové trhy?

Ano. Nyní Škoda působí ve 102 zemích, během sedmi let bychom chtěli jejich počet rozšířit na 120. Letos v květnu proto vstupujeme do Singapuru a další rok zvažujeme vstup do Jihoafrické republiky, který však ještě není definitivně potvrzený. Diskutujeme ale i o dalších trzích, a čím více budeme mít produktů, tím větší možnosti budeme mít.

Plánujete s touto expanzí i s rozšířením výrobních kapacit? Nedávno jste připustil investici do nového závodu.

Ano, toto je záležitost, které se intenzivně věnujeme, ale rozhodnutí zatím nepadlo. Teď jsme ve fázi, že zvažujeme jednotlivá pro a proti. Číny se tato otázka netýká: zde máme pět závodů a na náš plán růstu produkce na 600 tisíc vozů v roce 2020 jsme připravení. V Evropě ale investovat potřebujeme, kapacita našich závodů je zcela využitá. Nyní diskutujeme o formě, zvažujeme například i restrukturalizaci některých procesů v rámci továren, část naší produkce navíc nyní budeme vyrábět v německém Osnabrücku, kde již dnes lakujeme naše Fabie. A na stole jsou i další alternativy, které však zatím nemohu přiblížit. Jasno bude během tří až čtyř měsíců.