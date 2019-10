Boj o kuřákovu peněženku. Největší hráči přicházejí do Česka s elektronickými cigaretami | info.cz

Největší tabákové firmy světa přicházejí se svými elektronickými cigaretami do Česka. Na konci srpna tu představila svou e-cigaretu Japan Tobacco International, tento týden ji budou následovat konkurenti Imperial Brands a startup Juul, který je částečně vlastněný korporací Philip Morris, respektive jeho mateřskou společností Altria. Souboj o peněženky českých kuřáků tím propuká naplno, avšak ve stínu stále nevysvětlených úmrtí po užití e-cigaret ve Spojených státech.

Elektronické cigarety patří mezi takzvané produkty se sníženým rizikem (RRP), jsou tedy pro zdraví o něco méně nebezpečné než běžné cigarety a pro tabákové firmy znamenají cestu k udržitelnosti vlastního byznysu. Taková je logika rozšíření e-cigaret. Tři společnosti velké čtyřky nyní svou e-cigaretu představují i na tuzemském trhu. Čtvrtý hráč, British American Tobacco, pak přichází s dalším RRP produktem – nikotinovými sáčky.

Klíčové načasování

Na první pohled to však vypadá, že si velké tabákové společnosti nemohly vybrat horší načasování. V posledních týdnech totiž do Evropy stále doléhají problémy e-cigaret zpoza Atlantiku, kde (ze zatím ještě nevyšetřených příčin) po jejich užití zemřelo osmnáct lidí a další stovky jsou v péči lékařů. „Pokud vím, po příčině se stále pátrá. Pravděpodobně se jednalo o olejnaté látky s THC (účinná látka marihuany, pozn. red.), které byly něčím kontaminované, stejně jako některé nelegální výrobky s nikotinem,“ říká pro INFO.CZ Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze.

V Evropě se případy, které by vykazovaly podobné příznaky jako v USA, zatím neobjevily, informuje agentura DPA. Odborníci tak soudí, že za úmrtími je neoprávněná manipulace uživatelů s náplněmi e-cigaret. „Elektronické cigarety jsou na trhu cca 13 let, ale dosud se nic podobného neobjevilo,“ tvrdí Králíková.

Představovat elektronické cigarety na novém trhu v podobné atmosféře není pro tabákové společnosti ideální, ale výrobcům dost možná jiný přístup ani nezbývá. Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BHS, poukazuje na to, že velké trhy už tabákové firmy převážně obsadily, a proto nyní míří na ty menší, tedy i do Česka. A nikdo nechce být poslední.

„Na větších trzích začíná být plno, proto známé značky začínají dobývat i ty menší. Klíčové je přitom načasování, pozdní vstup na trh může znamenat neúspěch. Jakmile si lidé navyknou na jednu konkrétní značku, už se jí většinou drží,“ vysvětluje ekonom, podle něhož je příslušnost ke značce e-cigarety podobná jako v případě mobilního telefonu. To by vysvětlovalo, proč se tři tabákové společnosti rozhodly natěsnat představení nového produktu v Česku do 40 dní.

Z existenční nutnosti

Pro tabákové firmy, které se nacházejí v prostředí klesajících prodejů tradičních cigaret, je sázka na inovace a méně rizikové produkty jednou z možností, jak zachránit dlouhodobou životaschopnost byznys modelu. „Nenazýval bych vstup výrobců e-cigaret na další trhy strategickým krokem, ale spíše krokem z existenční nutnosti,“ míní Martin Hobrland, seniorní konzultant Deloitte Digital. Výrobci cigaret podle něj čelí podobně velkým výzvám jako například automobilový průmysl. A kdo se nepřizpůsobí novému prostředí, tomu hrozí existenční problémy.

Že Hobrlandova slova o existenční nutnosti inovací nejsou myšlena v nadsázce, dokládá rezignace globální výkonné ředitelky Imperial Brands Alice Cooper. Ta se k ráznému kroku rozhodla po devíti letech poté, co tabáková společnost snížila očekávání růstu letošních tržeb na polovinu – namísto čtyř procent porostou jen o dvě procenta. Podle odborníků, které oslovil list Financial Times, firma mimo jiné zaspala v porovnání se svou konkurencí právě při vývoji nových produktů.

Infografika dne: Kouřeníautor: Info.cz

Kromě větší atraktivity pro mladší uživatele pak elektronické cigarety mají pro firmy ještě jeden podstatný bonus: marže. „Například značka Juul, která má celosvětový úspěch, si může dovolit mít vyšší marže než málo známé značky. Juul navíc patří do tabákového gigantu Altria, který jí může pomoci s distribucí výrobků. Ve výsledku tak těží z úspor z rozsahu a prémiového postavení na trhu, což jí umožňuje dosahovat slušných marží,“ vysvětluje Křeček.

Zda velké firmy s elektronickými cigaretami na českém trhu uspějí, závisí podle analytika Martina Hobrlanda především na budoucím vývoji legislativy. „Pokud regulace umožní výrobcům komunikovat e-cigarety jako zdravotně méně škodlivé, v horizontu 5–10 let je na místě předpoklad, že by jejich tržní podíl stoupl,“ míní manažer Deloitte Digital.

Nižší škodlivost u elektronických cigaret je přitom podle Králíkové zřejmá. „Při kouření poškozují zdraví především látky, které vznikají při hoření. Elektronické cigarety jsou výrobky na bázi čistého nikotinu v tekutině, která nehoří. Tedy jsou logicky opravdu podstatně méně rizikové než kouření. Mohou být návykové, dětem či nekuřákům je však nikdo nedoporučuje,“ uzavírá odbornice.