Budoucnost kouření je v nikotinových sáčcích, věří tabáková firma. V Česku vidí „masivní potenciál“ | info.cz

Sáčky s ochucenou nikotinovou náplní, která ve výsledku nahradí tradiční cigaretu. Jenom bez mnoha nežádoucích efektů, které jsou s kouřením spojené: Bez karcionogeních látek, zežloutlých zubů, zápachu či obtěžování okolí. Taková může být podle velkých tabákových výrobců budoucnost užívání tabáku.

Firmy jako British American Tobacco (BAT) či Philip Morris International (PMI) na západních trzích čelí stále výraznějšímu odlivu zákazníků od klasických cigaret k alternativním výrobkům a právě nikotinové sáčky jsou jednou z velkých sázek tabákových hegemonů na budoucí růst. Ostatně, jen evropský trh snusu, tedy žvýkacího tabáku, mezi který se tyto nikotinové sáčky řadí, by měl expandovat asi sedmiprocentním tempem a během tří let dosáhnout šesti set miliard dolarů. To je přibližně celý roční výkon ekonomiky Belgie.

Jeden ze členů „velké tabákové čtyřky“ British Imperial Tobacco před dvěma měsíci s nikotinovými sáčky, které prodává pod brandem LYFT, přišel i do České republiky. Oficiální představení přijde až během podzimu, firma zatím testuje terén. „S prodeji Lyftu v Česku jsme však nadmíru spokojení. Jsem přesvědčený, že se nám zde podaří dosáhnout silného podílu na trhu,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Ruffier. Podle manažera je poptávka po tomto způsobu užívání nikotinu – jak zní nový newspeak tabákových firem pro kouření – v celé Evropě a Spojených státech. „Je to i otázka tradice. V zemích, kde existoval vztah ke snusu – žvýkacímu tabáku, tedy typicky ve Skandinávii, se tomuto produktu daří více,“ vysvětluje manažer.

Ruffier na začátku týdne společně s maďarským ministrem zahraničí a obchodu Péterem Szijjártem slavnostně otevřel novou továrnu v maďarské Pécsi, která bude nikotinové kapsle LYFT vyrábět i pro český trh. Prozatím jede produkce na jedné výrobní lince, během několika měsíců by jich mělo být zprovozněných dalších pět. British American Tobacco plánuje z produkce v jihomaďarském městě udělat největší světovou výrobnu nikotinových sáčků, další továrny by pak měly přibývat po celé Evropě, říká Ruffier. Ve kterých zemích by měly další provozy stát, zatím spekulovat nechce. „Nyní o tom vedeme interní debatu, je to naše mentální cvičení v tom, jak logisticky zajistit co nejméně problémovou distribuci z továrny k zákazníkovi,“ vysvětluje manažer.

„Pokaždé, když vytváříme nový provoz na novém trhu, musí nám to dávat logiku jak z pohledu kvality zaměstnanců, tak i pochopitelně z ekonomického hlediska,“ dodal Ruffier. „Nemůžeme ale zároveň být krátkozrací a snažit se stavět podle toho, kde je nejnižší cena práce, potřebujete také najít kvalitní lidi, je třeba se ujistit, že kvalita jejich práce a výrobků je skvělá a že můžeme investovat do nových technologií, třeba takových, které stály za vývojem LYFTu,“ dodává.

Podle studie společnosti Fact.MR by měl globální trh se snusem růst tempem o 7,5 procenta ročně a v roce 2022 dosáhnout 1,4 bilionu dolarů. Lídrem bude právě Evropa s asi 600miliardovým trhem, nejvíce se produktu podle studie bude dařit v „domovském“ Švédsku, Dánsku a v Německu. Ruffier však věří – a první prodejní čísla to podle něj potvrzují – že výrobku se bude dařit i v Česku či v Rusku.

Přestože Ruffier i jeho mateřská BAT unisono tvrdí, že výrobky bezdýmého tabáku jsou méně rizikové než tradiční cigarety, zcela bez rizik nejsou. „I když v LYFTu jde jen o nikotin, který sám o sobě není karcinogenní (způsobuje ovšem závislost, pozn. red.), stále platí, že pokud jej budete užívat ve větším množství, tak je špatný pro vaše tělo. Nejedná se tedy o zcela bezpečné produkty. Pokud se je rozhodnete začít užívat, jsou méně rizikové než cigarety, ale zcela bez rizika nejsou,“ uzavírá pro INFO.CZ manažer.