Čínská odpověď na americká cla? Peking může na Trumpa zatlačit skrze dluh i sójové boby | info.cz

Spojené státy v pátek zpřísnily cla, která loni prezident Donald Trump uvalil na dovoz některých výrobků z Číny. Zboží za zhruba 200 miliard dolarů, na nějž se dosud vztahovaly 10procentní tarify, spadne do 25procentní sazby. Trump navíc Pekingu hrozí uvalením cel na další, dosud nezdaněné, výrobky. Čím může Čína kontrovat? Podle agentury Bloomberg má kromě odplaty stejnou mincí další tři možnosti.

Devalvovat jüan

Jednou z věcí, které Trump Číně vyčítá a kvůli nimž přistoupil k zavedení cel, je pekingská měnová politika a machinace s kurzem jüanu. Ten loni ve srovnání s dolarem poklesl o 5,5 procenta. Trump viní Čínu, že úpravami kurzu neférově pomáhá tamním exportérům.

Proti vládním zásahům do měnové politiky však mluví zkušenosti z roku 2015, kdy Čína k devalvování měny přistoupila. Jak pro Bloomberg připomněla analytička UBS Group Tao Wang, krok vedl k odlivu kapitálu ze země, což se pro změnu nezamlouvá Pekingu. Navíc právě hrátky s kurzem jsou předmětem vyjednávání o možné obchodní dohodě mezi USA a Čínou. Washington by chtěl, aby smlouva obsahovala usnesení o stabilitě jüanu.

Přestat USA půjčovat

Čína je momentálně největším držitelem amerického dluhu. Hodnota vládních závazků vůči Číně dosahuje asi 1,1 bilionu dolarů (zhruba 26 bilionů korun). To je více, než kolik USA dluží jakékoli jiné zemi na světě.

Problém je, že pokud by Čína snížila objem půjček nebo jej zcela zastavila, musí vymyslet, co udělá s asi 3,1 biliony dolarů, které drží v cizích měnách. Navíc by riskovala, že tím devalvuje dluh, který v současné době drží.

Nekupovat sójové boby

A tak se jako nejúčinnější zbraň zdá ta, která vypadá nejméně sofistikovaně. Vedle toho, že je Peking největším věřitelem, je také hlavním odběratelem amerických sójových bobů. Čína už oproti minulosti omezila nákupy. Pokud by svoji poptávku ještě oslabila, zasáhla by tím Trumpa na citlivém místě.

Kromě toho, že je krok velice snadno proveditelný, je také klíčové, že většina z americké produkce sójových bobů pochází ze států na středozápadě USA. To jsou místa, kde Trump bodoval ve volbách. Čína tak může na prezidenta tlačit skrze zájmy jeho voličů, což je obzvlášť silná karta ve chvíli, kdy Trump hodlá příští rok obhajovat mandát.