Farmaceutické firmy narychlo zelenají. Za desítky miliard korun | info.cz

Každoroční summit Světového ekonomického fóra, který proběhl minulý týden v Davosu, měl jako hlavní téma trvalou udržitelnost a ochranu klimatu. Při této příležitosti britská farmaceutická skupina AstraZeneca odhalila svůj plán na dosažení uhlíkové neutrality u všech svých aktivit. Má se tak stát do roku 2025, což je poměrně ambiciózní cíl.

Aby se AstraZenece podařilo svůj závazek naplnit, hodlá do nutných opatření investovat až miliardu dolarů (bezmála 23 miliard korun). Jedním z nich je vyvinutí nové generace inhalátorů, které nebudou mít téměř žádný negativní dopad na životní prostředí, uvedla společnost ve svém prohlášení.

Padesát milionů stromů pro klima

„Jsem přesvědčen, že čelíme klimatické krizi. Každá společnost by tedy proti tomu něco měla udělat,“ řekl šéf AstraZeneky Pascal Soriot v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. „Mám děti a vnuka a ti se na mě jednou podívají a řeknou: co jsi udělal? A stejně tak se nás už ptají naši zaměstnanci a očekávají, že zkrátka něco uděláme,“ dodal.

AstraZeneca chce cíle uhlíkové neutrality dosáhnout mimo jiné pomocí úplného přechodu ke spotřebě energie výlučně z obnovitelných zdrojů, a to jak v případě elektřiny, tak v případě vytápění. Zároveň chce obměnit svůj vozový park a používat jen elektromobily. AstraZeneca hodlá požádat i své dodavatele, aby rovněž snižovali emise oxidu uhličitého, čímž pádem by prý mohl být celý řetězec, do něhož je britská farmaceutická skupina zapojena, uhlíkově neutrální do roku 2030.

